La compravenda d'habitatges a Lleida augmenta un 3,2% al novembre
Les transaccions pugen lleugerament a totes les demarcacions catalanes excepte a Barcelona
La compravenda d'habitatges a la província de Lleida va tancar el novembre amb 581 operacions, un 3,2% més que el mateix mes del 2024, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El conjunt de Catalunya va registrar 8.794 transaccions, un 2,3% més que el novembre de l'any anterior. D'aquesta manera, les compravendes a Catalunya encadenen tres mesos d'increments interanuals, malgrat que el creixement s'ha anat moderant (+3% a l'octubre i +6% al setembre). Les prop de 8.800 operacions del novembre també representen un màxim en aquest mes des del 2022, quan es van registrar 8.897 operacions.
Per demarcacions, Barcelona va ser l'única on van baixar lleugerament respecte de l'any passat (-0,13%), mentre que van augmentar a Girona (+7,1%) i Tarragona (+7,8%), a banda de l'increment del 3,2% de Lleida.
Al conjunt de l'Estat espanyol, les compravendes van augmentar un 7,8% anual, fins a les 58.646 operacions. El 93,6% eren lliures i el 6,4% protegides; alhora que el 21,8% d'obra nova i el 78,2% de segona mà.