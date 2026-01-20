LABORAL
“La immigració és essencial per a la continuïtat del teixit empresarial”
Pimec Lleida demana impulsar mesures per permetre una gestió més àgil i ordenada dels fluxos migratoris. Imprescindibles en sectors com l’hostaleria o les cures
La població immigrant és imprescindible per a la continuïtat del teixit empresarial lleidatà, i cada vegada ho serà més degut a la natalitat a la baixa i l’envelliment de la població, per això és necessari impulsar mesures administratives que permetin garantir una gestió més àgil, ordenada i coordinada dels fluxos migratoris circulars per afavorir la integració d’aquestes persones tant laboralment com socialment. Aquesta va ser una de les principals conclusions sorgides d’un debat sobre els reptes i oportunitats que ofereix la immigració celebrat a la seu de Pimec Lleida, en la qual van participar agents socials, empresaris i administracions de la demarcació.
El president de Pimec Lleida, Borja Solans, va afirmar que una de les principals dificultats de les empreses és trobar professionals per cobrir determinats llocs de treball, “una cosa a la qual la immigració contribueix a superar molt positivament”. No obstant, va assenyalar que per cobrir la creixent demanda caldria agilitzar la burocràcia. “No pot ser que a Lleida durant l’any passat es regularitzessin 185 persones per arrelament quan les empreses tenien una necessitat de mà d’obra setmanal, per exemple, de 400 persones”, va apuntar Solans, que va afirmar que és necessària una millor gestió per evitar els “colls d’ampolla” en la gestió d’expedients. “No podem permetre’ns desaprofitar tota aquesta força de treball que arriba aquí amb un permís de treball temporal i després es queda de manera irregular per la dilatació dels tràmits”.
Durant la jornada, el catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social Ferran Camas va fer una radiografia sobre els fluxos migratoris a Lleida, afirmant que existeix un elevat percentatge de persones estrangeres treballant en sectors com el domèstic, l’hostaleria i, particularment, en l’agrícola. “Aquest és un àmbit en el qual és habitual que les persones treballadores estrangeres vinguin a partir d’una autorització de temporada o també a través de la contractació col·lectiva en origen”. També va apuntar que actualment hi ha un auge de la demanda de persones immigrants dedicades a les cures de les persones. “Les empreses han d’anar directament a buscar personal a l’exterior perquè aquí no es troben prou treballadors per cobrir la demanda”, va afermar Camas, que va destacar la recent aprovació d’una nova norma de contractació en origen destinada a protegir més els drets d’aquestes persones.