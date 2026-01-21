JORNADES
Bellpuig debat la falta de relleu al camp
Bellpuig va inaugurar ahir la seua 39 Setmana Agrària, centrada en un tema que preocupa el sector: la falta de relleu generacional. Josep Dadón, responsable de Desenvolupament Rural de la conselleria d’Agricultura, va presentar dades de l’última dècada i va explicar algunes accions impulsades, entre les quals el projecte d’acompanyament integral Catifa Vermella. Entre 2015 i 2019 es van incorporar 2.523 joves, mentre que entre 2020 i 2024 la xifra va caure a 1.329. Per revertir la tendència, Agricultura ha incrementat l’ajuda de la prima base per a noves incorporacions de 22.000 a 30.000 euros, ha millorat el finançament a joves i promou iniciatives innovadores com els Espai Test, que permeten a persones procedents d’altres sectors provar l’activitat agrària. Gemma Roig, de l’oficina comarcal de l’Urgell, va detallar els ajuts disponibles.