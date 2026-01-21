JORNADES
Els costos laborals fan perdre autònoms a Lleida
Segons ATA, que alerta que és l’única província que perd afiliats. El 63% podria cobrar menys del salari mínim
La vicepresidenta de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Celia Ferrero, va denunciar ahir la “indefensió” davant l’administració que pateixen els autònoms, empesos a una “expulsió del mercat”. Així ho va dir en la jornada La reforma que els autònoms necessiten a la seu de COELL a Lleida, en la qual van participar el seu president, Josep M. Gardeñes, el president de FECOM, Rafael Oncins, i el president d’AMALL, Pere Roqué.
Sobre la situació a Lleida, Ferrero va destacar que és l’única província que va perdre autònoms a Espanya el 2025, amb 168. Va apuntar que una de les principals causes és la presència de sectors –com l’agricultura– amb una gran majoria d’empleats que cobren l’SMI, ja que han patit un gran augment dels costos laborals, a més de la incertesa per l’acord amb Mercosur i la burocràcia.
En relació amb la proposta d’apujar l’SMI fins als 1.221 euros, Ferrero va explicar que “el 63,17% dels autònoms cobraran per sota” el 2026, i va denunciar que “som els nous pobres”. “Ens estan intentant vendre un Ferrari amb la protecció d’un Seat”, va dir. Ferrero, a més, va remarcar que a Espanya el 96,5% dels nous autònoms són estrangers i va apostar per l’ampliació a no familiars de la figura de l’autònom col·laborador per pal·liar la falta de relleu generacional.