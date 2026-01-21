RAMADERIA
Ordeig avança que apareixeran més senglars positius en PPA
Els pagesos reclamen un pla de vacunació contra la dermatosi
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va avançar ahir que hi haurà més senglars positius en pesta porcina africana (PPA) perquè hi ha casos sospitosos “pendents de confirmar”.
En una compareixença en la comissió d’Agricultura al Parlament de Catalunya, va detallar que fins al moment han analitzat 863 senglars, dels quals 64 s’han confirmat com a positius.
Va explicar que actualment existeixen unes 300 persones treballant sobre el terreny i s’han intensificat les captures, sobretot en el primer radi.
En aquest sentit, Ordeig espera que es puguin activar les societats de caça “en els propers dies” perquè puguin entrar a la zona dels 6 als 20 quilòmetres del perímetre establert.
El conseller també va celebrar que les 59 granges que es troben dins del radi afectat segueixen sense cap positiu.
Pel que fa a l’origen del brot, el Govern continua esperant, d’una banda, la seqüenciació de dos mostres de l’IRTA CReSA que feia cinc anys que estaven congelades i, per una altra, l’anàlisi del virus per part del laboratori europeu, que és el que prendrà com a concloent. Tanmateix, encara no saben què ha provocat l’origen del brot.
Organitzacions agràries
Unió de Pagesos, JARC i Asaja van demanar en la seua compareixença en la comissió al Parlament un pla de revacunació de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) per a aquest any, després que les restriccions s’hagin tornat a aplicar a algunes granges catalanes per culpa d’un nou positiu. Van lamentar “falta de prevenció” de la Generalitat davant de la presència de la malaltia a França i van reclamar mesures per fer front a la situació actual, apostant per la vacunació preventiva.