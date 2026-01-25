MOBILITAT
La província de Lleida multiplica per set el seu parc de vehicles elèctrics en quatre anys
Durant el 2024 rodaven pels seus carrers 3.419 turismes amb distintiu Zero. Els ajuts públics a la compra i les exempcions fiscals els impulsen, tot i que la penetració amb prou feines supera l’1%
El parc de turismes amb distintiu ambiental Zero, és a dir, elèctrics purs i híbrids endollables, ha crescut de forma molt notable a la província de Lleida en els últims anys. El 2020 amb prou feines circulaven 483 cotxes electrificats per la demarcació, una xifra que es va elevar fins als 3.419 a finals del 2024, la qual cosa representa multiplicar per més de set el nombre d’aquests vehicles en només quatre anys, segons les dades de l’anuari estadístic de la Direcció General de Trànsit (DGT) recollides per Bipi. Aquesta evolució confirma la clara tendència cap a la mobilitat més sostenible, que es va impulsar encara més durant l’any 2025, quan es van registrar més de 1.500 matriculacions de turismes i totterrenys amb distintiu 0 emissions. Aquesta xifra consolida el cotxe amb endoll com un dels segments de més creixement dins del mercat automobilístic.
Un dels factors clau que explica aquest augment és l’impacte dels ajuts públics. Els diferents programes d’incentius, com els plans Moves que es van iniciar el 2019, han permès reduir el cost d’adquisició dels vehicles elèctrics. A això se sumen les bonificacions fiscals, com l’exempció de l’impost de matriculació o els descomptes de l’impost de circulació que apliquen molts ajuntaments. La Paeria de Lleida, per exemple, ofereix una bonificació del 75 per cent en aquest últim impost per als cotxes 100 per cent elèctrics.
Malgrat el bon ritme de matriculacions dels cotxes amb cable al llarg dels últims cinc anys, la seua penetració encara és molt millorable. En concret, i segons les dades de l’últim anuari de la DGT del 2024, els turismes elèctrics i híbrids endollables suposen tan sols l’1,44% del total de parc mòbil de la demarcació, que componen 236.633 vehicles. El 35% dels turismes que roden per la província compten amb un distintiu C i el 32% tenen el B.
Pel que fa a Espanya, el parc de vehicles elèctrics purs i híbrids endollables en circulació va sobrepassar la barrera dels 600.000 l’any 2025.
Lleida compta amb 822 punts de càrrega públics operatius
La província de Lleida va tancar l’any passat amb 822 infraestructures de recàrrega d’accés públic operatives, segons les dades de l’últim Baròmetre d’Electromobilitat d’Anfac. Això es tradueix en un carregador per cada sis vehicles elèctrics amb què comptava la demarcació al llarg de l’any passat, comptant les noves matriculacions. A més, la província té 265 punts de càrrega més que, malgrat estar instal·lats, no es troben operatius. Per poder augmentar la penetració del vehicle elèctric és necessària una bona infraestructura pública de càrrega. I malgrat que aquesta creix any a any, ho fa a un ritme menor a les vendes de vehicles. És per això que moltes persones opten per instal·lar punts als seus domicilis. El problema a Lleida, com ja va avançar SEGRE, és que molts pàrquings no estan preparats per poder ubicar-los.