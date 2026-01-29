BANCA
CaixaBank analitza les perspectives econòmiques amb clients a Lleida
CaixaBank Wealth Management va reunir ahir al CaixaForum de Lleida més de 130 clients de l’entitat per analitzar les previsions econòmiques per a aquest any. En aquest sentit, es va posar el focus en l’actual inversió en intel·ligència artificial, que en un futur podria portar millores en infraestructures en benefici del conjunt de la societat. En matèria d’inversió, es va apuntar a la diversificació en renda variable i la prudència en la fixa.