EMPRESES
Damm, 150 anys fent cervesa
La companyia ha dissenyat un ampli programa d’activitats per celebrar l’efemèride al llarg de tot aquest 2026. Llança Bohemia, la nova cervesa per commemorar l’aniversari
La cervesera Damm commemora aquest 2026 el seu 150 aniversari i per celebrar-ho ha preparat un ambiciós programa d’activitats que es desenvoluparà al llarg de tot l’any. La història de Damm es remunta al 1876, quan el mestre cerveser August Kuentzmann Damm i el seu cosí Joseph Damm van deixar la seua Alsàcia natal per instal·lar-se a Barcelona per elaborar cervesa.
Segle i mig després, Damm és reconeguda per la seua capacitat d’innovació, el seu creixement sostenible i el seu arrelament al territori. Al seu vaixell insígnia, Estrella Damm –referent de la cervesa mediterrània–, s’han sumat més de 30 especialitats i marques cerveseres, a banda d’una cartera diversificada que inclou aigües, refrescos, productes lactis i negocis vinculats a la restauració, la distribució, la gestió d’esdeveniments i la innovació basada en dades i intel·ligència artificial.
Com a símbol de l’efemèride, la companyia ha presentat el logotip commemoratiu del 150 aniversari, que serà present en els principals actes. A més, si el 2001, amb motiu del 125 aniversari, la companyia va llançar A.K. Damm en homenatge al seu fundador, aquest any serà el torn de Bohemia, una cervesa de llarga guarda, intensa i equilibrada, que recupera el nom original de la històrica Antiga Fàbrica.
Així mateix, la música serà una de les grans protagonistes de l’aniversari. Al maig, el Parc del Fòrum acollirà La festa del 150, un gran esdeveniment amb algunes de les veus i bandes més destacades del panorama musical català.
S’hi sumarà un cicle de prop de 50 concerts entre el setembre i l’octubre en sales emblemàtiques de Catalunya, les Balears, Castelló i Andorra.
Un dels moments més destacats arribarà a finals d’any amb la inauguració de l’Espai Immersiu de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, una exposició permanent que oferirà un recorregut dinàmic pels 150 anys d’història de la companyia. A més, aquest emblemàtic recinte de la cultura barcelonina, que anualment aglutina més de 228 activitats i rep més de 106.000 visitants, acollirà una programació especial centrada en un altre dels pilars de la marca: la gastronomia.
La Moravia, la malteria del grup a Bell-lloc
El grup Damm compta amb la malteria La Moravia a Bell-lloc d’Urgell, que transforma anualment unes 100.000 tones d’ordi, amb les quals produeix 72.000 tones de malta per a l’elaboració de les cerveses que la companyia té al Prat de Llobregat.