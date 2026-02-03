L'atur registrat a Lleida puja de forma lleu al gener mentre es perden uns 1.700 llocs de treball
Més de 15.800 persones busquen feina a la província, unes 800 menys que fa un any
L'atur ha pujat un 0,48% al gener a la província de Lleida i el nombre de persones que busquen feina se situa en 15.864 persones, 75 més de les que hi havia el mes de desembre. Segons les dades que el Ministeri de Treball ha donat a conèixer aquest dimarts, el sector serveis és el que més aturats suma en el darrer mes amb un total de 95 persones, seguida de la construcció (8).
En canvi, l'agricultura ha reduït la xifra de desocupats en 23 persones i al sector indústria n'hi ha 9 menys que al desembre. Tot i l'augment de l'atur, a la demarcació hi ha 768 persones menys (- 4,62%) que busquen feina respecte de l'any passat. Quant a afiliats, en el darrer mes s'han perdut 1.765 llocs de feina.
Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, a la demarcació de Lleida hi ha 210.201 afiliats, xifra que suposa que en el darrer mes s'han perdut 1.765 llocs de treball, un -0,83%. Tot i això, si es compara amb un any enrere, hi ha 4.668 llocs de treball més, xifra que representa un 2,27%.