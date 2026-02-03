EMPRESES LLEIDATANES
La lleidatana Rodi assoleix una facturació rècord de 307 MEUR el 2025, un 13% més que l'any anterior
La companyia supera els 2.000 treballadors i consolida la seua presència a Galícia
Rodi Motor Services ha assolit una facturació rècord de 307,8 milions d'euros el 2025, una xifra que representa un creixement del 13% respecte de l'any anterior. La firma lleidatana ha superat els 2.000 treballadors i en el darrer any ha reforçat estratègies de digitalització i d'expansió territorial a Galícia, on ja compta amb 18 tallers, segons el balanç que ha presentat la companyia a la convenció anual celebrada a la Llotja de Lleida. L'acte, que ha aplegat uns 800 professionals de la companyia, també ha servit per presentar les prioritats estratègiques que han de marcar el futur del grup. Entre el balanç del 2025, destaca l'aposta de la companyia per la digitalització. Això ha inclòs l'optimització de sistemes vinculats a la gestió d'inventaris, processos interns i explotació de dades.
En paral·lel, la companyia destaca la implementació i fort creixement del centre d'atenció telefònica, que en un any ha passat de gestionar unes 5.000 trucades mensuals a atendre'n prop de 30.000.
D'altra banda, el 2025 la companyia també ha millorat la climatització a 39 centres i enguany espera arribar als 74 tallers climatitzats amb l'objectiu de millorar el benestar dels seus treballadors.
Pel que fa a l'expansió territorial, el 2025 l'empresa s'ha expandit i consolidat a Galícia, on ha adquirit el Grup Salco. En aquesta comunitat la companyia compta amb 18 tallers que donen feina a prop de 200 persones i els quals en el darrer any han facturat uns 30,3 MEUR.
Inversions estratègiques i visió de futur
Pel que fa al seu pla de creixement a llarg termini, Rodi Motor Services ha anunciat la compra d'un terreny de 24.000 metres quadrats al polígon Torre Solé de Lleida.
Durant el darrer any, l'empresa també ha dut a terme una reordenació de la seua estructura accionarial, després de recomprar la participació de Michelin. Així, les famílies Esteve, Llopis i Llovera han passat a ostentar el 100% del capital de la companyia. Segons l'empresa, això permet reforçar el seu projecte industrial i estratègic i, a la vegada, mantenir la col·laboració amb Michelin en altres àrees del negoci, com Nex, distribuïdora majorista de pneumàtics, i OK24Horas, especialitzada en assistència en carretera.