El BCE manté els tipus d’interès al 2% perquè la inflació està continguda
Segons l’entitat, "l’economia europea continua mostrant capacitat de resistència en un entorn mundial difícil"
El Banc Central Europeu (BCE) va mantenir aquest dijous els seus tipus d’interès als dipòsits bancaris a la zona de l’euro en el 2% a causa que la inflació de la zona de l’euro està continguda i que "l’economia continua mostrant capacitat de resistència en un entorn mundial difícil" .
El Consell de Govern del BCE, que es va reunir a la seu central de l’entitat a Fráncfort, va considerar que "les perspectives són encara incertes, degut especialment a l’actual incertesa referida a les polítiques comercials globals i a les tensions geopolítiques", segons un comunicat.
El BCE també manté els tipus d’interès de les subhastes setmanals de finançament en el 2,15 %, i dels préstecs a un dia en el 2,40 %.
L’avaluació actualitzada torna a confirmar que la inflació s’hauria d’estabilitzar en l’objectiu del 2% a mitjà termini, afegeix el BCE en el comunicat. El BCE destaca que el "baix nivell d’atur, la solidesa dels balanços del sector privat, l’execució gradual de la despesa pública en defensa i infraestructures i els efectes favorables de les anteriors baixades dels tipus d’interès estan recolzant el creixement".
El consell de govern no es compromet per endavant amb cap camí concret de tipus i prendrà les decisions en cada reunió segons siguin les dades d’inflació i creixement.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentarà aquestes decisions en una conferència de premsa a Fráncfort que començarà a les 14.45 hores (13.45 hores GMT). El Banc d’Anglaterra, per la seua part, va mantenir aquest dijous els tipus d’interès al Regne Unit en el 3,75%" davant del repunt de la inflació.