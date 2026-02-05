PROTESTES
Unió de Pagesos es manifesta a Lleida per exigir una reducció de la càrrega burocràtica
Reclama una finestreta única agrària per evitar les duplicitats en els tràmits. Crema de papers i d’un pistatxer davant la seu d’Agricultura per denunciar també els danys de la fauna salvatge
Mig centenar d’agricultors i ramaders es van concentrar ahir davant la seu dels serveis territorials del departament d’Agricultura de la Generalitat a Lleida, ubicat al carrer Camp de Mart, convocats per Unió de Pagesos per protestar contra l’excés de burocràcia a què es veuen sotmesos i les duplicitats en els tràmits administratius.
“No podem permetre’ns estar tot el dia davant d’un ordinador omplint papers, quan en molts casos són documents que la mateixa administració ja té, a més cal tenir en compte que és un sector molt envellit i molts pagesos no tenen accés a les eines per portar a terme aquests tràmits i han de desplaçar-se fins als serveis territorials amb l’esforç i el temps que això suposa”, va explicar el coordinador de l’organització agrària a Lleida, Néstor Serra. En aquest sentit, va demanar més coordinació entre els departaments d’Agricultura i Territori, i també amb el Govern central, per no haver de fer tràmits per duplicat. “S’ha d’habilitar una finestreta única agrària per evitar la càrrega que suposa haver d’omplir dos vegades formularis i documents amb les mateixes dades”, va denunciar, afegint que malgrat que el Govern català els ha traslladat la voluntat de reduir la burocràcia, a la pràctica no s’està fent.
Durant la protesta, els pagesos van cremar una muntanya de papers, a la qual també van llançar un pistatxer rosegat pels conills, amb la qual cosa van voler mostrar el seu malestar per la plaga que pateixen i les traves a l’hora de sol·licitar permisos de caça. També van presentar a les conselleries d’Agricultura i Territori prop d’un miler de documents amb declaracions sobre danys en cultius per la fauna salvatge i cremes perquè fossin segellats.
El sector avícola català va tancar el 2025 amb uns bons resultats de consum, malgrat l’efecte de la grip aviària i les tensions en el mercat dels ous. L’activitat productiva va ser favorable i els costos continguts, però l’exercici va ser “difícil”, amb l’oferta insuficient respecte a la demanda, va explicar la Federació Avícola Catalana (FAC), entitat que agrupa productors de carn d’aviram de corral i ous. Com a risc futur, els productors identifiquen la implementació de l’acord entre la Unió Europea i Mercosur que genera “greus desequilibris”. Per aquesta raó avisa que cal estar “molt ben preparats” per gestionar els episodis de grip aviària amb “la màxima eficiència” i evitar la difusió del virus. Catalunya és la cinquena productora d’ous amb un 8,9% del total espanyol, que representa un 14% de la producció total de la UE i exporta el 20% de la seua producció a altres països comunitaris. Durant l’any, el desequilibri entre l’oferta i la demanda ha generat un increment del preu de l’ou a nivell internacional.
L’impacte de la influença aviària a tot el món ha reduït la producció i ha augmentat la demanda d’ous catalans en l’exportació. El sector avícola representa el 12% de la producció agrària catalana.
Reclamen una fiscalitat justa
A més de la reducció de la càrrega burocràtica, els pagesos també reclamen altres mesures per protegir l’activitat agrària. Entre d’altres, el sindicat reclama una fiscalitat més justa o articular un mecanisme per evitar i, si és necessari, compensar de manera justa els danys causats per la fauna salvatge.