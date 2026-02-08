RAMADERIA
El sector porcí ha perdut al gener per l’efecte de la pesta el benefici d’un trimestre
Amb 32 cèntims de números vermells per quilo de porc, que se sumen als 25 del mes de desembre. Agricultura xifra el preu net just per sota de l’euro amb costos lleugerament per sobre de l’1,30
Els productors de porcí han perdut al mes de gener els beneficis de tot un trimestre (el setembre, l’octubre i el novembre passats), amb números vermells de 32 cèntims d’euro per quilo d’animal enviat a escorxador. Representen unes pèrdues que se sumen als 25 cèntims del mes de desembre, la qual cosa demostra els efectes devastadors al mercat dels casos de pesta porcina africana detectats a Collserolla en senglars. Tot això, malgrat que els costos de producció s’estan moderant i en aquests moments se situa al voltant dels 1,30 euros per quilo viu d’animal d’engreix, segons l’últim informe del sector de la conselleria d’Agricultura. Els costos han baixat dos cèntims des que va esclatar la crisi sanitària i se situen pràcticament deu per sota de fa un any. És el reflex de les baixes cotitzacions dels cereals als mercats internacionals, una pèssima notícia per als cerealistes de Lleida, però que esmorteeix els costos dels ramaders.
L’informe situa el preu net de venda dels animals just per sota de l’euro (0,99 cèntims) una xifra històricament baixa. El tauler de Mercolleida s’ha quedat al gener, i ho continua fent ara, en l’euro per quilo de porc viu. Per donar compte de la gravetat de la situació, cal remuntar-se una dècada enrere, l’any 2016, quan durant quatre mesos i fins començar el mes de maig el tauler se situava per sota de la cota psicològica de l’euro per quilo, que havia perdut el novembre del 2015. Uns preus molt baixos que quan molts costos, com l’elèctric o de la mà d’obra, eren molt diferents de l’actual.
Divendres es van confirmar trenta-nou nous casos positius de PPA en animals capturats o trobats morts a la zona d’alt risc de Collserola, amb la qual cosa el total s’eleva fins als 142.
Els experts donen per fet una reducció de l’oferta espanyola
La producció mundial de porcí continuarà creixent en el primer semestre de l’any, a causa dels lleugers increments als Estats Units i la Xina, però especialment en el cas del Brasil. Així ho apunta l’últim informe del sector elaborat per Rabobank i que avança que en el segon semestre la situació canviarà. D’una banda, perquè la Xina aposta per reduir el seu cens per equilibrar la seua indústria. Per una altra, perquè a Espanya també s’augura una limitació de l’oferta a causa de les conseqüències de la pesta porcina africana i que una sèrie de països, com el Japó o les Filipines, mantenen tancades les seues fronteres a les importacions de porc espanyol.Precisament, Rabobank (banc cooperatiu internacional amb seu als Països Baixos) considera que els reptes sanitaris, d’una banda, i les barreres comercials, per una altra, seran claus en l’evolució del sector a nivell internacional.