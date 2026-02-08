HOMENATGE
Josep Maria Bonet, 25 anys en defensa de l’apicultura
Deixa la presidència d’Apicultors Lleidatans Associats. L’organització en reconeix la tasca per fer créixer l’associació
Josep Maria Bonet ha deixat la presidència de l’associació Apicultors Lleidatans Associats (ALLA) després de més de 25 anys dedicats a la defensa del sector. “Quan vaig arribar tot just érem una quarantena de socis i teníem uns 3.000 ruscos, en cinc anys hem aconseguit arribar als 200 associats i superar els 32.000 ruscos, hem passat de ser l’associació més petita de Catalunya a ser la més gran”, explica Bonet, que marca això com una de les fites més importants aconseguides al llarg de la seua trajectòria. Actualment, l’entitat, que va nàixer l’any 1989, compta amb més de 220 socis i supera els 35.000 ruscos i els 1.750 milions d’abelles.
La seua tasca va ser reconeguda per la junta de l’organització en un homenatge celebrat l’1 de febrer passat, un acte durant el qual van agrair la dedicació i l’esforç de Bonet durant aquest més de quart de segle per aconseguir una ALLA “més forta, unida i amb més veu”. “Han estat vint-i-cinc anys de dedicació, de proximitat amb els socis i d’estar sempre disponible quan feia falta. Has defensat l’apicultura de Lleida i de Catalunya davant el departament d’Agricultura i les institucions amb constància i valentia”, afirma l’organització en una carta dedicada a qui ha estat el seu president. “Dels meus anys al capdavant de l’ALLA m’emporto grans amistats”, va assegurar Bonet emocionat. L’apicultor, que es va jubilar fa un parell d’anys, ha decidit fer un pas al costat per permetre l’entrada a “les noves generacions”. El seu testimoni el prendrà Jesús Doménech, apicultor lleidatà de 43 anys.
Per a Bonet, el principal repte que tindrà al davant el seu successor serà fer front als efectes del canvi climàtic, ja que l’alteració de floracions, les sequeres i l’augment de plagues com la vespa asiàtica (Vespa velutina), amenacen cada vegada més la producció de mel. “Sobretot les extremes temperatures a les quals s’està arribant durant la primavera i l’estiu són fatals per a les abelles, fonen el nèctar i debiliten els ruscos”, va apuntar.