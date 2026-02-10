EMPRESES
La nova Formigons.cat, amb diverses plantes a Lleida, inicia l’activitat
Formada per l’aliança entre les lleidatanes Ribalta i Fills i Prefabricats Pujol i dos empreses del Bages. Preveu produir 230.000 m³ de formigó a l’any
Formigons.cat, una nova empresa de formigó formada per l’aliança entre les empreses lleidatanes Ribalta i Fills i Prefabricats Pujol i les firmes del Bages Calaf Grup i Fiasa Mix, va començar ahir la seua activitat. El projecte, amb una clara vocació de proximitat i compromís amb el territori, neix amb la voluntat de posar de relleu l’entorn en el qual opera, donant suport a iniciatives locals i apostant per una relació propera i directa amb els clients, tècnics i constructors.
Aquesta nova empresa preveu una producció anual aproximada de 230.000 metres cúbics de formigó i una facturació d’uns 25 milions d’euros, i comptarà amb 15 plantes de producció distribuïdes a les comarques del Segrià, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Bages, l’Anoia i el Moianès, que li permet oferir un servei adaptat a les necessitats de cada zona.
Formigons.cat (Formigons Centre d’Abastiment i Transport) tindrà les oficines centrals a Manresa i un equip humà format per unes 25 persones, organitzades en cinc departaments, amb una estructura pensada per garantir la qualitat del servei i l’eficiència operativa.
El projecte aposta per un model de creixement estretament vinculat a l’experiència del client, que es converteix en un dels pilars fonamentals de la marca, i posa especial èmfasi en l’escolta activa i en la millora contínua del servei.
Unió estratègica
Les dos empreses lleidatanes ja s’havien associat prèviament, ja que l’octubre del 2024 Ribalta i Fills i Prefabricats Pujol ja van formalitzar la seua aliança després del llançament de Ribalta-Pujol, una unió estratègica amb l’objectiu de potenciar i ampliar la seua activitat, amb seu a Oliana.