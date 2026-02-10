DADES
El valor de l’exportació de fruita de Lleida creix un 7,2% el 2025
Respecte al 2024, malgrat la caiguda del 7,02% del volum. Nectarines i préssecs continuen liderant l’estadística, al contrari que les cireres
El valor de les exportacions de fruita de Lleida el 2025 –entre el gener i el novembre– va créixer un 7,26 per cent respecte a l’any anterior, malgrat una caiguda del 7,02 per cent del volum, segons va informar Prodeca, amb dades de l’Agència Tributària. El valor de les exportacions va ser de 528,59 milions d’euros, mentre que el volum va ser de 355.742,9 tones. Nectarines i préssecs continuen liderant les exportacions, tant en valor com en volum, encara que van ser les nectarines les que van suportar gairebé tot l’augment del valor (12,1%). En canvi, les cireres van registrar el pitjor descens tant en valor (-38,72%) com en volum (-53,97%).
En el cas de les pomes, la caiguda en els dos sentits va ser similar (prop de l’11%), mentre que els cítrics es van enfonsar en el volum d’exportacions. Quant a productes de l’horta, el valor va ser de 10,81 milions d’euros (un descens del 13,32 per cent respecte al 2024) i el volum de 2.344,88 tones (una caiguda del 39,74 per cent).
D’altra banda, tenint en compte tant fruita com horta, el valor de les exportacions va ser de 539,41 milions d’euros (un augment del 6,75 per cent) i el seu volum va ser de 358.087,79 tones (un descens del 7,35 per cent). Respecte a la destinació, Alemanya va ser l’importador de fruita lleidatana més important, per un valor de 195,34 milions d’euros (un 8,86 per cent més que el 2024) i 111.870,56 tones (un 5,48 per cent menys). El Regne Unit el segueix en valor (70,18 milions) encara que lidera el creixement en volum (+16,98%).
D’altra banda, la caiguda del volum de les importacions de fruita i productes d’horta a Lleida va ser similar (un 6,07 per cent) però l’augment del valor va ser una mica menor (3,51 per cent), destacant la caiguda d’importacions de les nectarines, préssecs i albercocs.
Diversos representants del sector fructícola de Lleida van participar la setmana passada a la fira Fruit Logistica de Berlín, en la qual el president de Fruits de Ponent, Miquel Serra, va afirmar que el productor no ha obtingut cap rendibilitat malgrat l’augment del preu a causa dels costos tecnològics i de la mà d’obra –que han augmentat un 30% els últims anys–, mentre que la directora comercial de Green Farmers, Montse Baró, va incidir que les afectacions climàtiques severes provoquen escassetat de productes en moments puntuals.