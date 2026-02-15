Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Up: “El nostre model és la petita i mitjana pagesia al territori”
La coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, destaca que el seu sindicat defensa “el model de la pagesia petita i mitjana arrelada al territori, no tota”. Explica que es tracta del model majoritari que hi ha a Catalunya, però que també és el més difícil de defensar, sotmès, afirma, a les pressions i pertorbacions del mercat en el capítol de preus, però també per l’especulació amb la terra i l’aigua. A més a més, Serrat destaca que “també treballem per millorar la qualitat de vida del món rural, de les persones grans, els joves, les dones... perquè existeixi equitat amb els serveis que existeixen a les ciutats”. A les eleccions el proper dia 27, el gran objectiu d’Unió de Pagesos és continuar sent l’organització majoritària.
Joan Carles Massot, president de JARC: “El nostre objectiu és recolzar el pagès professional i el relleu generacional”
“El nostre objectiu és donar suport de forma integral a l’agricultor professional, aquell que viu realment del camp i que té més del 50% dels seus ingressos de l’activitat agrària, i assegurar el relleu generacional.” El president de JARC, Joan Carles Massot, resumeix així la columna vertebral del programa de la seua organització de cara als comicis perquè “tots els recursos públics que es dirigeixin al sector primari han d’anar adreçats exclusivament als professionals”. En el bagatge de l’organització posa l’èmfasi en el seu treball d’assessorament a les empreses agràries. “El nostre objectiu és que cap projecte fracassi i tenim un índex d’èxit del 99% en els plans d’incorporació de joves.” Aposta per créixer en els comicis i “continuar sent la primera força a Lleida”, assegura.
Pere Roqué, president d'Asaja Catalunya: “Defensem erradicar fauna salvatge i rebutgem Mercosur”
“Defensem l’erradicació de fauna salvatge i cinegètica que arruïna el treball dels agricultors i ramaders. Ho veiem amb els senglars en el cas de la pesta porcina africana, amb els conills en tota mena de finques agrícoles o l’os al Pirineu.” Així ho explica el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, que també posa com un dels grans estendards de la campanya electoral el rebuig frontal d’Asaja al pacte de la Unió Europea amb Mercosur. Adverteix que és clau aturar els problemes perquè “tal com està muntat avui el sector, amb preus injustos o burocràcia inassumible, és molt difícil que la gent jove es quedi al camp o decideixi incorporar- se”. El seu gran objectiu és assolir el 15 per cent de vots.