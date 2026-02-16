Llum verda a l'augment de sou dels Mossos d'Esquadra: 4.000 euros més i menys jornada
SAP-FEPOL i SME-FEPOL celebren un acord "històric" amb el departament d'Interior i JUPOL el critica en considerar que "amplia la bretxa salarial"
El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han formalitzat al Consell de Policia un nou acord laboral que suposarà un increment de 4.000 euros anuals en el complement específic per a tots els agents de l'escala bàsica i una reducció de 100 hores de la jornada, fins a les 1.580 anuals. El pacte amplia les vacances, millora els imports de nocturnitat i caps de setmana i regula compensacions per disponibilitat i perllongament de jornada. Els sindicats SAP-FEPOL i SME-FEPOL han celebrat el pacte i l'han qualificat "d’històric", mentre que el sindicat JUPOL, majoritari a la Policia Nacional, l'ha criticat en considerar "que amplia la bretxa salarial" entre policies autonòmiques i les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Interior ha destacat les millores de caràcter retributiu que introdueix l’acord i que, segons ha explicat, estan fonamentades en "criteris d’equitat". Alhora ha remarcat que també inclou canvis en el model horari, “mitjançant una adequació de la jornada anual de treball que afavoreix la conciliació de la vida laboral, personal i familiar”.
Segons la conselleria, el text respon a la voluntat compartida d’adequar l’organització de treball i el reconeixement professional a l’evolució de les funcions policials i a les necessitats actuals de servei públic de seguretat. En aquest sentit, ha indicat que “és el resultat d’un procés de negociació sostingut entre l’Administració i les organitzacions sindicals representatives, desenvolupat en el si del Consell de Policia com a espai institucional de diàleg”.
Així mateix, ha detallat que aquest procés ha inclòs vint reunions de treball que han permès abordar de manera integral “diferents aspectes vinculats a les condicions laborals, amb l’objectiu de reforçar l’eficiència operativa, la qualitat del servei i la cohesió interna del cos”.
Els sindicats de Mossos celebren l'acord
Els sindicats SAP-FEPOL i SME-FEPOL han expressat la seva satisfacció per l’acord assolit i l’han qualificat "d’històric". Segons els sindicats, el document, permet incrementar en 4.000 euros el complement específic de tots els efectius de l’escala bàsica sense excepció, justificat en l’especial complexitat de la tasca policial; reduir 100 hores la jornada laboral de tots els efectius, fins a les 1.580 hores; i ampliar les hores de vacances i els imports de nocturnitat.
Alhora, elimina el llast del romanent i permetrà millorar la conciliació de la vida familiar amb la laboral. També incorpora un sistema de compensació per perllongament de la jornada mitjançant l’aplicació de coeficients multiplicadors.
Paral·lelament, amplia les hores de vacances per a pràcticament la totalitat dels efectius del cos (a excepció dels històrics horaris de torn); i redueix fins a un màxim de sis, els canvis de festa a treball que es puguin fer durant tot l’any amb l’aplicació de coeficient multiplicador des del primer canvi.
Per altra banda, retalla al màxim, les unitats, àrees o serveis que fins ara han estat regulades per l’horari especial específic, el qual quedarà pràcticament residual, i amplia els imports relatius a la nocturnitat i cap de setmana. En concret, 3.600 euros per als quadrants amb més del 30% de les nits (fins a un màxim del 33%); 2.600 euros per als horaris amb nocturnitat entre el 20% i el 30% (fins a un màxim del 25%); i 825 euros per als horaris amb caps de setmana sense nocturnitat.
Al mateix temps, estableix una disponibilitat per aquells efectius que hagin de donar una resposta operativa a situacions no planificades. Aquest apartat inclou un complement de 3.300 euros per 475 hores de disponibilitat, sense nocturnitat, pels agents que tinguin disponibilitat funcional operativa. Per altra banda, els agents amb disponibilitat singular operativa, amb llocs de treball amb una nocturnitat d’entre un 15% i un 30%, cobraran 3.800 euros per 325 hores en disponibilitat. En cas de superar-se les hores marcades, els agents percebran sis euros per hora addicionals. Finalment, els comandaments cobraran 3.400 euros per 400 hores en disponibilitat que si se superen es pagaran a 10 euros per hora.
L’acord també contempla equiparar les retribucions que es facin de categories superiors, donant compliment així a les sentències judicials guanyades per SAP-SME-FEPOL. Aquesta compensació es garanteix per a totes les persones del cos que assumeixin funcions de categories superiors al seu lloc de treball. Aquest import es pagarà en forma de compensació a les nòmines d’abril i octubre. També s’ampliaran les places reconegudes de suport tècnic bàsic i avançat de nivell 2 que fins ara no han estat reconegudes, i s’assegurarà l’inici de la negociació del Pla de Carrera Professional del cos de mossos d’esquadra a principis del 2028.
JUPOL critica l’acord
Per la seva banda, el sindicat JUPOL, el majoritari a la Policia Nacional, ha criticat l’acord i ha considerat que evidencia “la greu desigualtat retributiva entre els cossos autonòmics i les forces i cossos de seguretat de l'Estat”. Ha dit que demostra la manca de voluntat del Ministeri de l’Interior per culminar una equiparació salarial real i efectiva per a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
“Estem, sens dubte, davant l'acord de més impacte pressupostari en la història del cos autonòmic català. Però mentre en unes comunitats es consoliden millores estructurals de gran importància, els agents de la Policia Nacional continuen esperant que el govern espanyol compleixi la seva promesa d'equiparació salarial real”, ha manifestat el sindicat.
En aquest sentit, ha denunciat que aquesta situació consolida un model policial amb clares diferències retributives entre els qui exerceixen funcions idèntiques sota el mateix marc constitucional: “No és admissible que un agent de la Policia Nacional, que actua a Catalunya, el País Basc o qualsevol altre punt del territori nacional en igualtat de risc i responsabilitat, percep milers d'euros menys a l'any que un agent autonòmic”, ha valorat.
Des del seu punt de vista, les xifres conegudes de l'acord de Mossos tornen a situar les policies autonòmiques "en nivells salarials molt superiors", ampliant una bretxa que el Govern es va comprometre a tancar i que continua oberta.
“La seguretat pública no pot dependre del codi postal ni de l'administració de la qual depengui l'agent”, ha apuntat Jupol que ha considerat que “la igualtat en funcions s'ha de traduir en igualtat en retribucions i condicions laborals, tenint també el Ministeri de lnterior pendent de regular la jubilació anticipada i la qualificació de la Policia Nacional com professió de risc”.
Per tot plegat, ha exigit al Ministeri de l’Interior que actuï amb urgència: “No volem anuncis ni taules d’estudi que s’eternitzen, exigim una equiparació salarial íntegra, consolidada en nòmina i blindada legalment, que garanteixi que cap policia nacional torni a estar per sota dels seus homòlegs autonòmics”.
Ha reiterat que l'equiparació “no és una qüestió corporativa, sinó de justícia, dignitat professional i eficàcia del servei públic”. Així, ha avisat que “unes condicions laborals adequades repercuteixen directament en la motivació, estabilitat i rendiment dels agents que cada dia garanteixen la seguretat de tots els ciutadans”.
Ha anunciat que seguirà impulsarà totes les accions sindicals, jurídiques i de mobilització necessàries fins a aconseguir una solució definitiva per acabar amb “dècades de discriminació retributiva cap a la Policia Nacional”.