LABORAL
Sánchez carrega contra la patronal per no firmar la pujada de l’SMI
La revalorització del 3,1% beneficiarà uns 23.000 assalariats lleidatans. El president del Govern central demana als empresaris que paguin millors sous
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va firmar ahir amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Àlvarez, respectivament, la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en un 3,1% des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2026, fins a situar-se en 1.221 euros mensuals per catorze pagues. El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va retreure a la CEOE la seua absència en la firma de l’acord perquè es tracta d’“un acte de justícia social” en un moment de creixement econòmic i grans resultats empresarials.
La nova quantia de l’SMI, que quedarà exempta de tributació en l’IRPF, supera en 37 euros al mes o en 518 euros a l’any l’import vigent el 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuals). L’increment de l’SMI, que s’aplicarà amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest any, beneficiarà 2,5 milions de treballadors, segons Treball, i s’estima que són uns 23.000 a Lleida. És el sisè any consecutiu en què Díaz pacta en solitari amb els sindicats la pujada del SMI, sense CEOE i Cepyme.
A més de Sánchez, van acudir a la firma alguns dels seus ministres, entre els quals la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu de l’Executiu, Elma Saiz, tant una com l’altra socialistes.
Yolanda Díaz va començar la intervenció posant el focus en la “simbologia” de l’acte, per la presència de Sánchez i Montero: “En política, els símbols tenen una importància extraordinària.”
Per la seua part, Sánchez va dir que “no tornarem a aquella Espanya del treballa més i cobra menys (...) ni a la dels sacrificis mentre sempre guanyen els mateixos. Aquí, quan toca prémer-se el cinturó, ens el premem tots, i quan toca repartir beneficis, els repartim entre tots. Que ningú no ens digui que no es poden apujar els salaris quan els beneficis creixen”.
El president d’ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, va respondre a Sánchez amb dades de la caiguda dels autònoms ocupadors, la reducció dels autònoms en el comerç o els llocs de treball perduts en el sector agrari després de criticar el president l’absència de la patronal en l’acord de la pujada de l’SMI. Per la seua part, Podem va considerar “molt insuficient” la millora del salari mínim i va dir que en realitat es perd poder adquisitiu.