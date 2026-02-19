Airbus va augmentar un 23 % els seus beneficis el 2025 a un rècord de 5.221 milions d’euros
Airbus va tenir l’any passat uns beneficis rècord de 5.221 milions d’euros, un 23 % més que el 2024, en un exercici marcat per un augment de les entregues d’avions civils malgrat les dificultats amb certs proveïdors, però també per l’evolució molt positiva del negoci d’helicòpters.
El resultat brut operatiu (ebit) també va assolir nivells rècord, amb un increment del 15 % fins 6.082 milions d’euros i en termes ajustats (sense elements excepcionals) del 33 % fins 7.128 milions, mentre la facturació va pujar un 6 % fins 73.420 milions d’euros, va anunciar aquest dijous el grup europeu en un comunicat.
Els comptes de l’empresa s’han vist afectats per un ajustament de 624 milions d’euros que va haver d’anotar-se per la depreciació del dòlar davant l’euro i per un altre de 188 milions per la integració dels actius de Spirit.
També van pesar altres provisions menors, una de 105 milions d’euros pel pla d’adaptació de la força de treball de la divisió de defensa i espai i una altra (l’enèsima) de 73 milions pel programa de transport militar A400M que s’acobla a Sevilla.
Precisament sobre el A400M, Airbus va aconseguir a finals d’any el compromís d’Espanya i França per fixar terminis d’entregues d’avions suplementaris per permetre garantir el funcionament de la cadena d’acoblament a Sevilla fins 2030, però malgrat tot l’empresa va reconèixer que davant de la incertesa sobre noves comandes (no n’hi va haver cap el 2025) continua examinant l’impacte sobre les activitats de fabricació d’aquest programa.
Si s’examinen els resultats per divisió, la d’avions comercials, que és amb molta diferència la més gran, va veure retallat el seu ebit en un 11 % a 4.555 milions d’euros, degut essencialment a la depreciació del dòlar, i això malgrat que la facturació va progressar un 4 % a 52.577 milions.
La d’helicòpters va millorar el seu ebit en un 17 % fins 953 milions d’euros, i sobretot la de defensa i espai, que havia hagut d’encaixar el 2024 una provisió de 1.300 milions, va sortir de números vermells i va obtenir 639 milions.
L’any passat, Airbus va registrar un paquet rècord d’encàrrecs per valor de 123.261 milions d’euros en totes les seues divisions és a dir un volum netament superior al del volum de negocis.
Paradoxalment, la cartera de comandes en finalitzar el 2025, de 618.824 milions d’euros, era un 2 % en valor inferior a la que la companyia tenia un any abans, i la raó és l’efecte de la depreciació del dòlar.
El conseller delegat, Guillaume Faury va parlar de "resultats financers rècord" i per a aquest any l’empresa espera seguir augmentant encara més l’entrega d’avions comercials (per passar de 793 a uns 870) i l’ebit ajustat fins al voltant de 7.500 milions d’euros.