El BOE confirma la nova quantia del salari mínim interprofessional amb efecte des de l’1 de gener
L’increment, pactat entre el Ministeri de Treball i els sindicats, beneficiarà prop de 2,5 milions de treballadors
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dijous el Reial Decret per a la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en un 3,1% des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2026, fins situar-se en 1.221 euros mensuals per catorze pagues. La nova quantia del SMI, que no tributarà en l’IRPF, supera en 37 euros al mes o en 518 euros a l’any l’import vigent el 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuals). Amb la pujada del SMI en un 3,1%, aprovada dimarts passat pel Consell de Ministres, el salari mínim de 2026 queda fixat en 17.094 euros bruts a l’any i en 40,70 euros bruts al dia, amb caràcter general.
Per als eventuals i temporers, el SMI s’estableix per jornada legal en l’activitat en 57,82 euros, en tant que els empleats de llar no podran cobrar menys de 9,55 euros per hora efectiva treballada.
L’increment del SMI, que s’aplicarà amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest any i que beneficiarà a uns 2,5 milions de treballadors, és fruit de l’acord assolit a finals de gener pel Ministeri de Treball i CCOO i UGT i al que no es van sumar els empresaris. És el sisè any consecutiu en què Treball pacta en solitari amb els sindicats la pujada del SMI.
Com en anys anteriors, l’actualització del SMI no afecta l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent els treballadors quan tals salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors al SMI.
No obstant, hauran de ser modificats els salaris establerts en contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a l’import del SMI de 2026 en la quantia necessària per assegurar la seua percepció, d’acord amb les regles d’absorció i compensació vigents.
En aquest sentit, encara que el govern espanyol i els sindicats han acordat, com a part del seu pacte per pujar el SMI de 2026, reformar les regles d’absorció i compensació perquè la pujada del SMI no es dilueixi alterant els plus que poden cobrar els treballadors, aquesta reforma es farà en un altre Reial Decret diferent, aprofitant la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la directiva europea de salaris mínims.
No tributarà en l’IRPF
El BOE ha publicat també aquest dijous l’actualització de la deducció vigent en l’Impost de la Renda Sobre les Persones Físiques (IRPF) per adaptar-la a la pujada del SMI. En concret, es posa en marxa una deducció de fins 590,89 euros a persones amb salaris per sota dels 20.048,45 euros anuals.
Malgrat que el salari mínim interprofessional serà des de l’1 de gener de 17.094 euros anuals, per evitar un error de salt es baixa la deducció als 590,89 euros a persones els salaris de les quals siguin per sota de 20.048,45 euros bruts a l’any. En el cas d’una persona que cobri el salari mínim interprofessional el 2026, Hisenda estima que pagarà 356 euros menys d’IRPF que l’any passat.