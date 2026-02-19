Les exportacions lleidatanes trenquen amb una dècada d'increments i reculen l'1,5% el 2025
El negoci de l'oli d'oliva baixa un 40% en un any, amb 210 milions d'euros menys de facturació
Les exportacions de la província de Lleida van assolir el 2025 els 3.152,7 milions d'euros, un 1,5% menys que l'any anterior, en què es va assolir un rècord històric de més de 3.200 milions d'euros. D'aquesta manera, les vendes a l'exterior de les empreses de la demarcació trenquen amb una dècada alcista, ja que havien crescut de forma ininterrompuda des del 2014. Segons les dades que ha fet públiques aquest dijous el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, el sector de l'alimentació, les begudes i el tabac va tornar a liderar les exportacions amb 2.030,2 milions d'euros, un 3,4% menys. La venda de fruita i de carn va seguir a l'alça el 2025, però el negoci de l'oli d'oliva va caure un 40%, amb 210 milions menys.
Les exportacions de les empreses lleidatanes han superat per segon any consecutiu la barrera dels 3.000 milions d'euros en vendes a l'exterior, però han acabat amb el creixement ininterromput que registraven des del 2014. L'any passat les exportacions de la demarcació van retrocedir un 1,5% després del fort increment que havien marcat el 2024, amb un repunt del 9,48%.
La demarcació de Lleida s'ha desmarcat de la tendència del conjunt de Catalunya, on les exportacions van créixer un 0,6% i van tornar a registrar un màxim històric. Per demarcacions, Barcelona va exportar productes per un import de 77.891,9 milions d'euros (1,1%) i Girona de 8.559,7 milions (2,7%). Tarragona va registrar el descens més acusat, del 3,3%, però amb un volum d'11.174,3 milions.
A la demarcació de Lleida el sector més exportador ha tornat a ser el de l'alimentació, les begudes i el tabac, que concentra dos de cada tres euros en vendes a l'exterior. Aquest àmbit de negoci ha venut 2.030,2 milions d'euros a l'estranger (-3,4%) i ha importat productes per un import de 968,2 milions d'euros (0,6%).
Menys negoci per a l'oli d'oliva, mentre fruita i carn continuen a l'alça
La primera categoria de productes en volum exportador ha estat el de les exportacions de fruita, que s'ha enfilat als 560,51 milions d'euros, un 8,67% més. Per contra, el sector dels greixos i olis s'ha enfonsat fins als 432 milions d'euros, un 33,12% menys. Aquí destaca la caiguda de la facturació de l'oli d'oliva, amb 333,73 milions, un 38,7% menys. En el cas de l'oli d'oliva verge extra, el més apreciat, les exportacions s'han situat en 235 milions, un 39% menys.
El sector carni ha continuat amb la tendència a l'alça que ja va marcar el 2024 i va créixer un 13,39%, fins als 273,13 milions d'euros. El porcí, amb 164,52 milions d'euros, ha crescut d'un 12,7% malgrat el tancament d'alguns mercats arran de la pesta porcina africana (PPA) a finals d'any. Per la seua banda, el sector boví ha repuntat un 39,5%, fins als 31,88 milions d'euros en vendes.
Un 35% menys de vendes als Estats Units
El continent europeu és on les empreses lleidatanes venen més els seus productes. El rànquing l'encapçala França (665 milions d'euros), seguida d'Alemanya (329 milions), Itàlia (2243 milions) i Portugal (218 milions). A més distància se situen Polònia (142 milions) i el Regne Unit (128 milions). El setè país destinatari de les exportacions lleidatanes és Andorra (120 milions), seguit dels Països Baixos (112 milions), el Marroc (88 milions) i els Estats Units (78 milions). En plena crisi dels aranzels, les vendes al país nord-americà s'han enfonsat un 35%.
Les importacions creixen
La demarcació de Lleida té un saldo comercial àmpliament positiu, és a dir, que exporta més productes dels que compra a l'estranger. La diferència es va situar el 20245 en els 960 milions d'euros, enfront dels 1.135 milions d'euros del 2024. L'any passat les empreses lleidatanes van fer compres a l'exterior per un valor de 2.192,1 milions d'euros, un 6,1% més.
Les exportacions es desplomen al desembre
L'informe del ministeri també confirma les exportacions durant el mes de desembre, que sol ser fluix en vendes a l'estranger. A la demarcació de Lleida van assolir al desembre els 195,5 milions d'euros, un 10,3% menys respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector de l'alimentació, les begudes i el tabac va tancar vendes amb països tercers per un import de 110,7 milions d'euros, un 17,5% menys. A més, les exportacions de béns d'equip van retrocedir un 17,7%, fins als 25,6 milions d'euros.