Les exportacions agroalimentàries de Catalunya superen els 16.900 milions per primera vegada el 2025
El sector registra un creixement del 7,5% malgrat la caiguda del vi i l'oli per els aranzels dels Estats Units
Catalunya ha assolit un rècord històric en exportacions agroalimentàries durant el 2025, superant per primera vegada els 16.900 milions d'euros, amb un increment del 7,48% en valor i del 7,95% en volum. El territori ha recuperat la primera posició exportadora agroalimentària de l'Estat espanyol, concentrant el 21,88% del total estatal, en un context marcat per la incertesa dels mercats internacionals i les polítiques aranzelàries.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha valorat en roda de premsa que "en un entorn extremadament incert, any d'exportacions agroalimentàries de rècord històric". Tot i el bon comportament global, sectors com el vi i els olis vegetals han patit l'impacte dels aranzels imposats pels Estats Units durant el primer any d'aplicació, amb descensos del 6,39% i del 24,71%, respectivament. El conseller ha alertat que "a ningú se li escapa que aquestes dades canviaran el 2026", especialment pel que fa al sector carni, que va créixer un 2,14% en valor però no va registrar encara els efectes de la pesta porcina africana detectada al novembre.
Ordeig ha celebrat que l'escenari d'incertesa internacional va afectar Catalunya "molt menys" del que s'esperava, i ha destacat la "solidesa estructural" del sector amb un nou rècord de 3.225 empreses exportadores regulars —32 més que l'any anterior— i 317 noves firmes incorporades a l'activitat internacional.
Impuls del ‘fine food’
El creixement general de les exportacions es va sustentar principalment en el sector ‘fine food’, és a dir, el dels aliments processats, que es va mantenir com a primer exportador amb 6.381,78 milions i un augment del 22,42% en valor. La directora gerent de Prodeca, Dèlia Perpiñà, ha dit que esperen mantenir aquesta tendència.
El sector carni, segona pota exportadora amb el 30,76% del total, va registrar un creixement moderat del 2,14% en valor tot i l’augment del 6,88% en volum. El porcí, que concentra prop del 72% del sector, va baixar un -1,10% condicionat per la política aranzelària xinesa i per les restriccions associades a la PPA.
El preu condiciona les exportacions
Pel que fa als olis vegetals, aquests va patir una caiguda del 24,71% en valor i del 19,38% en volum. En el cas de l’oli d’oliva, el descens del valor va arribar al 36,12% tot i l’augment del volum exportat, en un context de “normalització” de preus després dels màxims registrats el 2024.
Pel que fa al vi, el sector va reduir el valor exportat un 6,39% i el volum un 9,28%. Malgrat la davallada, el preu mitjà va créixer un 3,19% per la millor resistència de les referències de més valor afegit.