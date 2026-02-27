PRESSUPOSTOS
Els pressupostos donen 203 milions d'euros en inversió a la demarcació de Lleida, un increment del 17% a Ponent i del 49% a l'Alt Pirineu
El Govern confia que ERC accepti uns pressupostos amb xifres rècord, que s'enfilen fins als 49.162 milions
Els pressupostos 2026 de la Generalitat destinen 203 milions d'euros a la demarcació de Lleida, repartits entre les comarques de Ponent, Solsonès, l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra representa un 0,41% del total del pressupost autonòmic, que arriba als 49.162 milions d'euros. La inversió a Ponent creix un 17% respecte als últims comptes aprovats el 2023, mentre que l'Alt Pirineu i Aran experimenten un increment del 49%.
El projecte presentat aquest divendres pel Govern preveu destinar 163,6 milions d'euros a les comarques de Ponent, amb el Segrià com a principal beneficiari amb 91,5 milions, seguit de la Noguera amb 22,4 milions i les Garrigues amb 20,8 milions. Les partides més significatives inclouen 29,5 milions per al canal Segarra-Garrigues, 9,5 milions per a la nova seu de la Regió Policial de Lleida i 7,6 milions per a les línies de FGC.
La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, s'ha mostrat "optimista" davant la possibilitat d'aconseguir el suport d'ERC per aprovar els comptes. Tot i que el Consell Executiu ha aprovat els pressupostos sense l'aval republicà, Romero ha garantit que "si hem de fer canvis els farem per incorporar les seves mesures". La consellera ha assegurat que veuen "un percentatge més gran del 50%" de possibilitats d'arribar a un acord.
Inversions principals a la vegueria de Lleida
Els recursos destinats a Ponent permetran executar actuacions estratègiques al territori. L'ampliació de l'Hospital Arnau de Vilanova comptarà amb 6,8 milions d'euros, mentre que la reforma del CAP Santa Maria disposarà d'1,8 milions. A la xarxa viària, es faran obres a la C-12 entre Alfés i Albatàrrec i al pas de Comiols en el tram d'Artesa de Segre cap a Ponts.
El projecte també contempla la construcció de la comissaria de l'ABP Pla d'Urgell-Garrigues a Mollerussa, els treballs de la qual ja han començat. La línia de Lleida-La Pobla de Segur de FGC rebrà inversions per millorar el servei ferroviari a les comarques de muntanya.
L'Alt Pirineu i Aran incrementen un 49% la inversió
El pressupost per a l'Alt Pirineu i Aran arriba als 63,1 milions d'euros, gairebé la meitat més que el 2023. La Cerdanya i l'Alt Urgell lideren amb 16,8 milions cadascuna, seguides del Pallars Jussà amb 13,8 milions. El Pallars Sobirà comptarà amb 8,6 milions, l'Alta Ribagorça amb 5,1 milions i l'Aran amb 1,9 milions.
Aquests recursos s'invertiran en centres de tractament de residus a la Cerdanya i al Pirineu-Aran, el condicionament del port de Comiols i actuacions a les estacions d'esquí de La Molina, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. També es destinaran fons al regadiu de la conca de Tremp.
El gruix de la inversió pressupostada, 46,6 milions, correspon al capítol d'inversions reals, que representa el 74% del total i recull les actuacions gestionades directament per la Generalitat i el seu sector públic. La resta d'inversions corresponen majoritàriament al capítol de transferències de capital amb 14,8 milions.
Els nous comptes preveuen obligacions plurianuals de 66,4 milions d'euros per finançar actuacions amb continuïtat fins al 2029. Les obligacions ja adquirides sumen 18 milions pel Pallars Jussà, 16,2 milions per l'Alt Urgell, 13,3 milions pel Pallars Sobirà, 7,6 milions per l'Alta Ribagorça, 6,6 milions per l'Aran i 4,7 milions per la Cerdanya.
Pressupost global de la Generalitat
El pressupost total de la Generalitat per al 2026 s'enfila fins als 49.162 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 22,8% respecte als comptes del 2023 i del 10,3% sobre el 2025 comptant els suplements de crèdit. En termes absoluts, la despesa augmenta en 9.127 milions respecte al 2023.
Els departaments amb més creixement són Salut, que arriba als 13.840 milions amb un increment de 2.428 milions, Educació fins als 8.356 milions amb un augment de 1.642 milions, i Drets Socials que arriba als 4.248 milions amb 930 milions més. Si s'inclou tot el sector públic, la despesa total s'enfila fins als 54.757 milions, un 24% més que el 2023.
La inversió prevista és de 4.146 milions, superant la del 2023 amb i sense fons europeus. El Govern explica l'increment per l'estalvi corrent de 2.475 milions aconseguit en l'exercici anterior.
Negociació amb ERC per desencallar els comptes
La consellera Romero ha insistit que l'executiu no contempla cap escenari que no sigui tenir comptes aprovats per a aquest any. "Vull pensar que amb les confiances generades podem trobar un camí", ha declarat en referència als republicans, amb qui el Govern treballa des de fa un any i mig.
Sense donar una xifra concreta, Romero ha assegurat que els pressupostos tenen prou marge per incorporar les demandes d'ERC sobre l'IRPF i s'ha mostrat disposada a fer "modificacions" si calgués. "Negociar és cedir i farem el possible", ha garantit la consellera, que ha recordat que "sempre hi ha alts i baixos" però ha expressat confiança en superar-los, tal com va passar durant la negociació del nou model de finançament.