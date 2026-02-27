TECNOLOGIA
La IA, motor d’innovació per a empreses lleidatanes
Una jornada mostra projectes impulsats a la província i la seua aplicació. Des del sector agroalimentari fins al sanitari
La intel·ligència artificial és un aliat per a les empreses lleidatanes. Aquest va ser el missatge principal d’una jornada organitzada ahir per Eurecat al Parc Agrobiotech de Gardeny en què es van donar a conèixer diversos projectes tecnològics impulsats des de Lleida, així com casos d’èxits en sectors clau com l’agroalimentari, posant l’accent en l’impacte tangible que la innovació i la seua aplicació pot tenir en el teixit empresarial lleidatà i en el gran nombre de sectors que pot beneficiar la IA, des de l’agricultura fins a la cura de les persones.
Entre les iniciatives nascudes a la demarcació, es van presentar el projecte Metasleep, que lidera l’IRBLleida i que ofereix implementar un nou sistema de gestió de la hipertensió, que inclou el monitoratge i el tractament dels trastorns respiratoris durant el son.
En l’àmbit de la salut també es va donar a conèixer el programa Prometeus, impulsat per professionals de l’Atenció Primària de Lleida en col·laboració amb els hospitals universitari de Santa Maria i Arnau de Vilanova, que busca transformar el maneig de les malalties cròniques, especialment cardiovasculars, mitjançant l’ús d’eines digitals.
En l’àmbit de la cura de persones, el Group Saltó està desenvolupant un robot d’assistència sota el nom de SOM Care.
Eines per al camp
A banda del sanitari, un altre sector en el qual la IA pot facilitar el treball és l’agrari. En aquest camp es van presentar tres eines destinades a facilitar la tasca dels pagesos que estan enfocades a la digitalització i l’agilitat dels tràmits dels agricultors, com és el cas del Projecte AgoVibe; al procés de dades per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua, com és el cas d’Agrodevices; o la iniciativa Talptech, que a través de la IA permet portar a terme agricultura de precisió.
“La tecnologia és essencial per garantir el relleu al camp”
La professora de la Universitat de Lleida Rosa Gil, que va moderar algunes de les ponències celebrades ahir, va posar l’èmfasi en la importància de la intel·ligència artificial en el relleu generacional en l’agricultura i la ramaderia. “La IA pot convèncer els joves que continuïn en aquest sector”, va afirmar. En aquest sentit, va explicar que la tecnologia farà que el treball deixi de ser 24/7, atès que ja està facilitant la gestió automàtica o a distància i això pot ajudar a “desestigmatitzar” el treball al camp. “La IA pot controlar cultius, regs o predir canvis en el clima”, va assegurar.