Ja hi ha data per demanar l'ajuda de 250 euros mensuals per a joves per al lloguer
Les sol·licituds es concediran per ordre d'entrada fins a esgotar 29 milions
La Generalitat de Catalunya obrirà el termini de sol·licitud del Bo Lloguer Jove entre el 9 i el 13 de març. Aquest programa d'ajuts permetrà als joves beneficiaris rebre 250 euros mensuals durant dos anys per fer front al pagament del lloguer del seu habitatge o habitació. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya tramitarà les peticions per ordre d'arribada al registre fins a exhaurir la dotació pressupostària inicial de 29 milions d'euros, finançada amb fons estatals.
Per accedir a aquesta subvenció, els sol·licitants han de tenir fins a 35 anys i acreditar residència legal a Catalunya. L'habitatge ha de constituir la seva residència habitual i permanent durant tot el període de percepció de l'ajut. A més, resulta imprescindible disposar d'una font d'ingressos estable i ser titular del contracte d'arrendament o poder-lo subscriure en un termini màxim de dos mesos des que es notifiqui la concessió.
Cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari ni usufructuari d'un habitatge, ni tampoc poden existir vincles familiars directes amb l'arrendador. Aquestes mesures busquen garantir que l'ajut arriba efectivament a joves en situació de vulnerabilitat habitacional.
Límits d'ingressos segons l'any de referència
Els ingressos de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a 2,778442 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) si corresponen a l'any 2024. En cas que els ingressos siguin del 2025, el multiplicador baixa a 2,697518 vegades, mentre que per als ingressos del 2026 el límit se situa en 2,618949 vegades l'IRSC.
Paral·lelament, el preu del lloguer o cessió de l'habitatge no pot excedir els límits establerts a la resolució de la convocatòria, una condició que pretén ajustar l'ajuda a la realitat del mercat de l'arrendament.
Canals de presentació de les sol·licituds
Les peticions es podran tramitar de manera telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat, una opció que facilitarà l'accés a molts joves. També hi haurà la possibilitat de fer-ho presencialment a les borses de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d'habitatge que col·laboren amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a les dependències de l'organisme repartides pel territori català.
Amb aquesta convocatòria, l'administració catalana pretén alleujar la càrrega econòmica que suposa l'accés a l'habitatge per als joves, en un context de preus elevats i dificultat creixent per a l'emancipació dels menors de 35 anys.