L'oli d'oliva, el principal producte exportat per Lleida als Estats Units
La Cambra de Comerç demana no generar alarma entre les empreses després de l'amenaça de Trump i recomana reforçar la diversificació de mercats
Les exportacions d'oli d'oliva de les empreses lleidatanes serien les més perjudicades davant un eventual tancament del comerç amb els Estats Units. Dels 78,29 milions d'euros que la demarcació va vendre l'any passat al país nord-americà, més de la meitat corresponien al negoci de l'oli d'oliva, amb una facturació de 42,94 milions d'euros. La crisi dels aranzels ja va arrossegar un 35% a la baixa les vendes als Estats Units el 2025 i va situar aquest país com el desè soci comercial de les empreses lleidatanes. Davant l'amenaça de bloqueig del president Trump, la Cambra de Lleida recomana seguir de prop l'evolució de les tensions comercials "sense generar alarma entre les empreses" i reforçar la diversificació de mercats.
Els Estats Units representen el 2,48% de les exportacions lleidatanes i s'estima que una dotzena d'empreses del territori mantenen volums d'exportació importants i sostinguts cap al mercat nord-americà, segons subratlla aquest dimecres en un comunicat la Cambra de Lleida.
La institució alerta que "el simple anunci (del president Trump) pot generar incertesa entre proveïdors i clients, alentir decisions de compra i introduir volatilitat en contractes internacionals. Per a les empreses lleidatanes, això implica reforçar el seguiment de comandes, mantenir contacte directe amb importadors nord-americans i anticipar possibles escenaris regulatoris".
L'impacte potencial d'un bloqueig comercial es concentraria en l'oli d'oliva, el principal producte exportat el 2025 amb 42,94 milions d'euros. El segueixen la perfumeria i cosmètica (3,90 milions), la maquinària d'envasat i embalatge (3,51 milions), les estructures metàl·liques (3,42 milions), els envasos de paper (2,51 milions), els sucs de fruita (1,93 milions) i les conserves (1,65 milions).
La Cambra de Lleida considera que una ruptura generalitzada de la relació comercial amb els Estats Units tindria una afectació directa "limitada" en termes macroeconòmics, però podria generar excedents en determinats sectors que pressionessin preus en altres mercats europeus o internacionals.
Importacions per un valor de 13,65 milions d'euros
Pel que fa a les importacions, les empreses de la demarcació de Lleida van comprar l'any passat als Estats Units productes per valor de 13,65 milions d'euros, principalment perfumeria i cosmètica (1,80 milions), filats (1,70 milions), instrumentari científic i tècnic (1,58 milions) i productes d'ortopèdia (1,12 milions). "En un escenari de ruptura comercial, el risc principal no seria un encariment per via aranzelària, sinó una interrupció del subministrament que obligaria les empreses afectades a reorientar compres cap a altres mercats proveïdors, dins de la Unió Europea o en tercers països amb capacitat equivalent", conclou la Cambra.
Possibles escenaris
Els analistes econòmics contemplen diversos escenaris davant les declaracions de Trump, des d'una simple amenaça amb impacte reputacional i d'incertesa en els mercats fins a una ruptura efectiva de les relacions comercials bilaterals. A curt termini, el simple anunci pot generar incertesa entre proveïdors i clients, alentir decisions de compra i introduir volatilitat en contractes internacionals, fins i tot sense mesures formals.
Per a l'economia lleidatana, les dades indiquen que el risc és acotat en volum global però rellevant en sectors específics, especialment en l'oli d'oliva. En un escenari extrem de ruptura comercial generalitzada, l'afectació directa seria limitada en termes macroeconòmics —atès que el mercat nord-americà representa el 2,48% de les exportacions totals— però podria generar excedents en determinats sectors que pressionessin preus en altres mercats europeus o internacionals, amb conseqüències indirectes sobre la rendibilitat del sector oleícola lleidatà.