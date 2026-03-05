EMPRESES
Col·laboració entre Atlas Energia i una firma asiàtica
Per intercanviar coneixements
La firma lleidatana Atlas Energia ha estat seleccionada per Southern Power Grid, una de les companyies energètiques més rellevants d’Àsia, per fomentar part del seu pla d’intercanvi professional a Espanya. La firma asiàtica ha mostrat interès pel model de gestió, l’estructura operativa i la proposta de valor d’Atlas Energia, especialment en l’àmbit dels mercats elèctrics liberalitzats i els serveis per a pimes. Això va motivar que les dos parts celebressin una trobada tècnica i empresarial orientada a l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques sectorials. Durant la reunió, feta a les oficines d’Atlas Energia a Barcelona, es van abordar aspectes estratègics vinculats al funcionament del mercat elèctric a Espanya i la UE, així com el desenvolupament de serveis energètics avançats i models de comercialització innovadors. La inclusió d’Atlas Energia en aquest programa d’intercanvi reforça el seu posicionament dins del sector i permet sembrar les bases per a futures línies de col·laboració en àmbits tècnics, de gestió, formació de talent i desenvolupament de projecte entre aquestes dos companyies.