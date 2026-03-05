SEGRE

EMPRESES

Col·laboració entre Atlas Energia i una firma asiàtica

Per intercanviar coneixements

Els representants d’Atlas Energia i Southern Power Grid que van participar a la reunió. - ATLAS ENERGIA

Els representants d’Atlas Energia i Southern Power Grid que van participar a la reunió. - ATLAS ENERGIA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La firma lleidatana Atlas Energia ha estat seleccionada per Southern Power Grid, una de les companyies energètiques més rellevants d’Àsia, per fomentar part del seu pla d’intercanvi professional a Espanya. La firma asiàtica ha mostrat interès pel model de gestió, l’estructura operativa i la proposta de valor d’Atlas Energia, especialment en l’àmbit dels mercats elèctrics liberalitzats i els serveis per a pimes. Això va motivar que les dos parts celebressin una trobada tècnica i empresarial orientada a l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques sectorials. Durant la reunió, feta a les oficines d’Atlas Energia a Barcelona, es van abordar aspectes estratègics vinculats al funcionament del mercat elèctric a Espanya i la UE, així com el desenvolupament de serveis energètics avançats i models de comercialització innovadors. La inclusió d’Atlas Energia en aquest programa d’intercanvi reforça el seu posicionament dins del sector i permet sembrar les bases per a futures línies de col·laboració en àmbits tècnics, de gestió, formació de talent i desenvolupament de projecte entre aquestes dos companyies.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking