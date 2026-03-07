HABITATGE
Lleida és la demarcació amb el preu/m² en habitatge més baix de Catalunya
Comprar una casa a Ponent requereix la meitat d'anys d'estalvi per un pis 10m² més gran que a Barcelona
Lleida és la demarcació amb el preu del metre quadrat més baix de Catalunya, segons dades del Portal Estadístic del Notariat analitzades per l’ACN. A més, el cost mitjà per habitatge és de 140.499 euros, un 42% inferior a la mitjana de tot el país i gairebé la meitat (-48,5%) del preu de la demarcació de Barcelona, on es situa a 237.000 euros.
No només això, sinó que la superfície mitjana dels pisos a Ponent és uns 10 m2 més gran que a tot Catalunya. Tot plegat fa indicar als notaris que un comprador lleidatà inverteix 3,2 anys de la seva renda per comprar un immoble, però val a dir que Ponent és amb diferència la regió amb menys compravendes (6.672 l’any passat), onze vegades menys que a Barcelona (74.162), una tercera part de les registrades a Tarragona (18.161) i també lluny de les de Girona (15.513).
Concretament, el preu del m² l’any 2025 a Lleida se situa en els 1.123 euros, segons els registres dels notaris. De fet, la diferència de preus en una i altra demarcació és tal que els immobles de segona mà a l’àrea de Barcelona són gairebé tan cars com els d’obra nova a la de Lleida: un pis nou a Ponent es venia –de mitjana- l’any passat per 268.983 euros, mentre un d’usat a Barcelona en costava tan sols 1.263 euros menys (267.720).
Les grans diferències entre demarcacions en el preu mitjà de l’habitatge es donen de forma especial en l’habitatge usat (que representa el 92% de les compravendes del 2025) i menys en l’obra nova. En els immobles de nova construcció les diferències són més moderades: un pis nou és entorn d’un 18-19% més econòmic a Lleida i Tarragona que al conjunt de Catalunya (mentre la segona mà ho és entre un 37% i un 44% més).
D’altra banda, pel que fa a l’evolució de preus, la demarcació de Ponent és també la que va registrar l’increment interanual més petit el 2025, tot just un 2,8% més que el 2024. A l’altre extrem, Tarragona va registrar l’any passat la pujada de preus més gran (un 12,4% més), fins i tot per sobre de l’increment a la capital catalana (11,1%); Girona també va tenir un increment de dos dígits (10,7%), i en canvi, Barcelona demarcació, un 8.61%. En conjunt, el preu de l’habitatge a Catalunya va créixer d’un 9,1% el 2025.
3 anys de renda per poder comprar
Els compradors d’habitatges, amb una edat mitjana de 45 anys segons les dades notarials, han d’invertir l’equivalent a 4,8 vegades la seva renda neta anual per assolir el cost de l’habitatge. De nou, aquí també s’aprecien diferències entre territoris. Lluny d’aquest valor mitjà se situen, a una banda, els compradors de Barcelona ciutat, que necessiten dos anys més de salari (6,9 anys, segons el portal estadístic del notariat) per fer front al cost notablement més alt de l’habitatge a la capital. A l’altra, els compradors de Ponent (3,2 anys), que en requereixen entre un i un i mig menys que la mitjana dels catalans, i més de tres anys que els barcelonins.
Amb tot, darrere de les dades mitjanes hi ha casuístiques com ara si l’immoble és nou o de segona mà. En aquest sentit, Lleida és el territori on hi ha més variació entre l’un i l’altre, ja que el preu de l’habitatge d’obra nova és exactament el doble de la segona mà (268.983 vs 133.205), mentre a Catalunya en conjunt la diferència no arriba al 40%.
La dimensió dels pisos
D’altra banda, segons els registres dels notaris, una altra diferència entre viure a qualsevol municipi de Ponent i Barcelona és la dimensió dels immobles, i particularment dels pisos. En concret, la superfície mitjana dels habitatges a la capital són 86 metres quadrats, i 82 m² en el cas específic dels habitatges plurifamiliars (pisos).
A la demarcació de Lleida, els habitatges són clarament més amplis, amb una mitjana de 125m², i de prop de 100 m² pel que fa als pisos. A la resta de demarcacions, la superfície mitjana sempre supera els 100 metres quadrats, però la dimensió mitjana dels pisos és semblant a la capital, entre els 84 i els 86 m². Al conjunt de Catalunya, de mitjana, els pisos comprats l’any passat són de 85 metres quadrats, 104 si es consideren tots els tipus d’immobles.