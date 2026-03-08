JORNADA
Formació, proximitat i benestar, les claus per ‘enamorar’ el talent laboral a Lleida
Unes 400 persones, en la primera Trobada del Talent que Isprox i SEGRE van organitzar a Tàrrega. Una de les tres taules redones estava centrada en les oportunitats i els reptes de les empreses locals
Unes 400 persones van omplir el Teatre Ateneu de Tàrrega dijous en la primera Trobada del Talent, una jornada organitzada per Isprox i SEGRE per compartir estratègies per fidelitzar el talent laboral. Una de les taules, titulada El talent i l’empresa al territori: oportunitats i reptes a Lleida, va estar moderada pel president de Pimec Lleida, Borja Solans, i va reunir representants de bonÀrea Agrupa, Ros Roca, Plusfresc i Solutioma. Solans va advertir que “l’actual situació geopolítica i el debilitament de la UE no ajuden les empreses”, i va lamentar “l’alta càrrega burocràtica” que suporten. També va subratllar que “la mida continua sent un factor clau de supervivència”, ja que, segons les dades de Pimec, el 40% de les pimes de Lleida van tancar l’any 2025 en situació de risc i un 17% amb pèrdues.
Des de bonÀrea, Xavier Moreno va explicar que la seua estratègia per fidelitzar passa per la formació dual iniciada el 2005 i consolidada en col·laboració amb Educació. “Tenim programes específics d’FP dual amb instituts del territori en àmbits alimentaris, de manteniment, informàtica i atenció a les persones grans”, va indicar. Moreno també va subratllar la importància d’aplicar polítiques diferenciades segons la diversitat: “Comptem amb més de 65 nacionalitats, i hem dissenyat mesures adaptades a l’origen, el gènere, l’edat o les capacitats de cada treballador.”
Ramon Carulla, de Ros Roca, també va destacar la bona experiència de l’empresa amb la formació professional i universitària dual. “La fidelització és alta, amb només un 6-8% de rotació anual”, va afirmar. Ros Roca complementa aquest compromís amb mesures de salut, com servei de nutricionista i fisioteràpia per a la seua plantilla, a més d’una forta inversió en prevenció de riscos: “El 2024 vam registrar dotze accidents per milió d’hores treballades, davant els 44 del 2015”, va apuntar.
El director de Plusfresc, Ismael Bertran, va remarcar que “si volem oferir un servei de deu, els nostres treballadors també han de sentir-se de deu”. L’empresa promou un bon clima de treball, oportunitats de creixement intern i formació en oficis tradicionals com carnisseria o peixateria. “La falta de formació en aquest camp ens ha portat a formar més de 500 persones. Mentre altres supermercats tanquen seccions de frescos, nosaltres apostem per mantenir-les amb personal especialitzat”, va assenyalar.
Des de Solutioma, Jordi Dalmau va defensar la importància de conservar “l’esperit de proximitat, l’empatia i l’escolta activa”. Per a l’empresa, fidelitzar no només significa oferir estabilitat, sinó també formació contínua i finançament d’estudis per als empleats. “Ajudem les persones a créixer professionalment, però també en el seu projecte vital”, va subratllar.
Balanç “molt positiu” de la trobada, que tindrà continuïtat
La primera Trobada del Talent va tancar amb un balanç molt positiu tant per l’alta participació com pel nivell de les intervencions. Sergi Martí, cofundador d’Isprox, va expressar la seua satisfacció per la resposta obtinguda: “Estem gratament sorpresos per l’excel·lent acollida de l’esdeveniment, que confirma la nostra visió: les empreses són les persones. Amb aquesta jornada hem pogut aprendre, compartir bones pràctiques i crear espais de networking des de casa nostra, Tàrrega”, va assenyalar. Martí va destacar que l’èxit va ser “una mica inesperat”, ja que fins i tot van haver de tancar inscripcions i va reivindicar la importància d’impulsar des del territori iniciatives que connectin talent i empresa.
En la mateixa línia, Ferran Perdrix, director d’R+D+I de SEGRE, va remarcar la necessitat de continuar debatent a Lleida sobre la gestió del talent. “És un tema molt transversal i necessari per a les empreses del territori. Tenim molt potencial, però el repte és retenir les persones i evitar que el talent local marxi. Volem posar Lleida al mapa en aquest àmbit i donar continuïtat anual a aquesta trobada per reflexionar sobre la gestió de persones des d’una mirada de proximitat”, va afirmar Perdrix.