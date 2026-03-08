“Liderar des del cor”, la clau de l’èxit
“Liderar des del cor” va ser l’eix del missatge d’Imma Xampeny, CFO, HR & IT de De’Longhi Iberia. “El temps és vida, i si no tenim temps, no tenim vida”, va recordar, apel·lant a la necessitat de parar, pensar, decidir i fer. Va convidar els assistents a reservar 15 minuts diaris en la seua agenda per reunir-se amb si mateixos i reflexionar. També va compartir tres tècniques pràctiques de lideratge per generar seguretat psicològica en els equips. La primera és el checking meteorològic, que consisteix a començar les reunions preguntant per l’estat emocional de cada membre i compartint una cosa positiva o un motiu de gratitud per enfortir la connexió i l’empatia. La segona, mini sessions de coaching individual, proposa passejos fora de l’oficina que fomentin l’escolta activa i la relació d’igual a igual. I la tercera són les reunions one to one, trobades periòdiques amb cada persona de l’equip entorn d’una taula per preguntar com està, en què se’l pot ajudar i reconèixer la seua aportació. Xampeny va concloure que els líders no han d’aspirar a ser els millors del món, sinó millors per al món.