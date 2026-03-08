La tecnologia, aliada per empoderar els Recursos Humans
Amb l’ús intel·ligent de les dades
Els ponents de la taula redona sobre la transformació digital aplicada als Recursos Humans van coincidir que amb la digitalització no es tracta de substituir persones per màquines, sinó d’utilitzar la tecnologia per donar més protagonisme al talent humà i convertir els departaments de Recursos Humans en agents clau de transformació dedicant més temps a l’acompanyament i desenvolupament de les persones i analitzant les dades aconseguides de forma més ràpida.
Des de Garmin Iberia, Pàola Manén va subratllar la importància d’alliberar els equips de tasques administratives repetitives, apostant per eines que permetin l’autogestió de nòmines, vacances i permisos. Va assenyalar que aquests avenços permeten dedicar més temps a les persones i a la creació de valor, sempre prestant especial atenció al tractament segur de les dades sensibles del personal.
Lorena Suñol, d’Ingroup, va recalcar que la tecnologia mai no reemplaçarà el factor humà, sinó que ha de servir per dotar aquest departament de més pes en la presa de decisions estratègiques. Va explicar que avui la tecnologia permet fer entrevistes en què el sistema transcriu i analitza en temps real, mentre l’entrevistador es pot centrar plenament en la persona. També va destacar la importància de la ciberseguretat.
Des de Factorial, Xavier Fortuny va insistir en la necessitat de centralitzar tots els processos en una mateixa solució digital, la qual cosa permet guanyar eficiència i claredat. Va defensar que la tecnologia ha de ser una aliada per empoderar els equips de Recursos Humans, proporcionant-los dades objectives que recolzin les seues decisions i els permetin influir en l’estratègia de l’empresa.