JORNADES
Digitalització i talent jove es converteixen en protagonistes a Lleida
En la Setmana de l’Emprenedoria
El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida, Jordi Verdú, va participar ahir en l’acte inaugural de la tretzena Setmana de l’Emprenedoria de l’Escola del Treball de Lleida, una iniciativa que combina xarrades, tallers, taules redones i activitats transversals per a tot l’alumnat.
La jornada, sota el lema Prepara’t per a un futur present digital, busca estimular la creativitat, l’esperit emprenedor i la capacitació digital dels estudiants, oferint-los l’oportunitat de connectar amb noves idees i experiències que els preparin per afrontar els reptes professionals i tecnològics del futur.
L’acte també va comptar amb la participació del director de l’Escola del Treball de Lleida, Paco González, la regidora de l’ajuntament de Lleida Neus Caufapé i la coordinadora territorial d’FP del departament d’Educació i Formació Professional, Olga Castilla.
Durant la seua intervenció, Verdú va reconèixer la trajectòria de l’Escola del Treball, convertida en un centre de referència en Formació Professional, i va recordar els reconeixements del centre, com el Premi Catalunya Educació, el reconeixement com a Centre d’Excel·lència en Energies Renovables i la participació destacada en els Premis Lleida Creativitat i Talent Emprenedor.
En aquest sentit, la Setmana de l’Emprenedoria que va arrancar ahir ofereix a l’alumnat la possibilitat d’inscriure’s a activitats obertes per explorar l’emprenedoria des de múltiples perspectives.
Els estudiants poden consultar l’agenda i inscriure’s des del web del centre, i així participar en tallers, xarrades i taules redones que poden marcar l’inici de projectes innovadors i d’alt impacte al territori.