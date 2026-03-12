El govern espanyol aprovarà mesures fiscals per abaixar la llum i estudia com abaratir el carburant
L’Executiu afirma que posarà especial atenció en els sectors més afectats, que són el camp i el transport
El govern espanyol ja prepara un paquet de mesures que inclou rebaixes fiscals per contenir el preu de l’electricitat, mentre que continua estudiant com abaratir els costos dels carburants, amb especial atenció als sectors més afectats, que són el camp i el transport. Així ho ha detallat aquest dijous el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, en una conferència de premsa després de la reunió de l’equip econòmic del govern central amb la patronal CEOE-Cepyme i els sindicats UGT i CCOO, per abordar les mesures amb les quals fer front a l’impacte econòmic de la guerra de l’Iran.
Cuerpo ha insistit que la reunió ha estat "molt productiva" i ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat, ja que la situació és "lluny" de la que va generar la guerra a Ucraïna; i de "prudència i cautela", perquè l’impacte final en els preus dependrà de la durada del conflicte i de moment no hi ha "informació fidedigna" sobre això. La prioritat per al govern espanyol, segons ha remarcat el titular d’Economia, és tancar el text i que aquest respongui "amb rigor i responsabilitat" als efectes que ja s’estan veient, a més que reculli els suggeriments plantejats pels sectors, agents socials i grups parlamentaris.
Respecte a la possibilitat que el text s’aprovi en el pròxim consell de ministres, tal com ha avançat aquest matí la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo s’ha limitat a assenyalar que l’important és que "estigui preparat" per ser aprovat "en els propers dies".
Encariment dels carburants: principal desafiament
"El principal desafiament que tenim rau en l’evolució dels preus dels carburants, especialment del dièsel", ha dit el ministre, qui ha aclarit que aquesta situació té "especial afectació" a certs sectors, com el camp o el transport per carretera, per la qual cosa ha garantit que és a ells als quals es prestarà una atenció especial. Respecte a la possibilitat que es posin en marxa de nou bonificacions directes (com la de 20 cèntims per litre de combustible aplicada a l’inici de la guerra a Ucraïna), Cuerpo ha reconegut que és "una de les mesures que menys ens aconsellen" sectors i agents socials, una cosa que es tindrà en compte a l’hora de decidir com s’atura la pujada dels carburants.
El paquet de mesures també inclourà iniciatives per "minimitzar" l’impacte del conflicte en el preu l’electricitat, que seran "essencialment mesures fiscals". Cuerpo ha assenyalat que hi ha consens sobre l’efecte positiu de les mesures que es van adoptar durant la guerra d’Ucraïna –que van incloure la rebaixa de l’IVA de l’electricitat al 10 % i la suspensió de l’impost de generació elèctrica–, per la qual cosa aquests seran els "instruments" amb què es treballarà en els propers dies. També ha assenyalat que l’evolució dels mercats de gas és "molt llunyana" a l’observada a l’inici del conflicte a Ucraïna, encara que "està tot preparat per si fos necessari implementar el mecanisme ibèric". Tenim "els deures fets" en matèria energètica, amb més renovables i un proveïment més diversificat, ha afegit Cuerpo, mentre ha reconegut que s’espera que l’encariment dels carburants afecti les dades d’inflació de març i abril. No obstant, ha considerat que encara és aviat per saber si impactarà en els tipus d’interès, perquè "ara mateix no hi ha cap impediment ni restricció a l’oferta de crèdit". En aquest sentit, ha subratllat la "importància d’ajudar el sector del transport" per evitar que la pujada dels carburants es traslladi a la resta de l’economia.
Mesures compatibles amb la reducció del dèficit
En qualsevol cas, ha recordat que ara són vigents les regles fiscals europees, per la qual cosa el paquet de mesures ha de ser compatible amb la reducció del dèficit compromesa amb Brussel·les, una cosa que no passava el 2022, quan aquestes normes estaven en suspens i hi havia més "flexibilitat" per gastar. Cuerpo ha afegit que no "es donen les condicions de recessió perquè s’activi la clàusula de fuita general" que deixaria de nou en suspens les regles fiscals, encara que la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va apuntar el dimecres que se sol·licitaria la seua activació en cas que el conflicte empitjorés. El paquet de mesures que prepara el govern estatal inclourà així mateix un escut social, amb mesures com els ERTO o altres d’encaminades a protegir els més vulnerables, i un exemple d’elles podria ser la prohibició del tall de subministrament. Finalment, es preveuen mesures de tall estructural, amb l’objectiu de continuar avançant en l’electrificació de l’economia i en l’expansió de les renovables.