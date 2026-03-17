La 37a Trobada Empresarial al Pirineu abordarà les "incerteses" geopolítiques i econòmiques l'11 i 12 de juny
El president Illa obrirà la cimera a la Seu d'Urgell, on participaran Josep Borrell, Margaritis Schinas i Matteo Renzi
La 37a Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà l'11 i 12 de juny a la Seu d'Urgell amb el lema 'El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem'. Aquest any la trobada començarà dijous al matí i incorpora nous espais abans i després de les ponències per afavorir el 'networking' entre els prop de 900 assistents.
La presidenta, Montse Pujol, ha destacat que volen reflexionar i donar respostes a l'empresariat en un moment d'"incerteses molt grans" en l'àmbit geopolític i de transformacions digitals. La trobada la inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també hi participaran el president del CIDOB, Josep Borrell; l'exvicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, i l'exprimer ministre italià Matteo Renzi.