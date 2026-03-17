CONSUM
Els ous s’han disparat de preu més d’un 22% l’últim any
La poma golden s’ha encarit en aquest període un 4,1%, segons Facua. La pera conferència, entre els aliments que més ha pujat el darrer mes, un 6,7%
Els ous són l’aliment que més s’ha disparat de preu en l’últim any, un 22,2% de mitjana des del març del 2025, seguit per pastanagues i cebes, sent els aliments que van estar afectats per la rebaixa de l’IVA, segons les dades de Facua-Consumidores en Acción en el qual analitza l’evolució dels preus entre febrer i març del 2026 en vuit cadenes en una sèrie de productes bàsics entre els quals es troben fruites, verdures, pastes, ous, farines, llenties, arròs i olis d’oliva i gira-sol. En concret, els ous mitjans s’han convertit en l’aliment que més ha augmentat de preu, encarint-se la dotzena fins a un 47,6%.
Les pastanagues, per la seua part, costen actualment un 21% més que fa un any, mentre que l’encariment de les cebes ha estat del 13,5% en aquest mateix període. També han registrat un augment de preu significatiu els llimons (11,5%), la llet sencera (4,4%), l’oli de gira-sol (4,3 per cent), les pomes golden (4,1%), l’arròs redó (0,2%) i la farina de blat (0,2%).
Pel costat contrari, el litre d’oli d’oliva és el producte que més ha baixat de preu l’últim any, amb una caiguda mitjana de l’11,8 per cent. El segueixen els xampinyons laminats, que acumulen una baixada del 9%, les patates un 5,2%, les peres Conferència un 4,1%, el raïm blanc un 4,1%, els alls un 4,1%, els macarrons un 2,5 per cent, les llenties pardines un 2,4%, les taronges un 1,7% i els enciams iceberg un 1,4 per cent.
En l’últim mes, les pastanagues, les peres conferència i les patates són els tres aliments que van estar afectats per la rebaixa de l’IVA que més han pujat de preu als grans supermercats. En aquest període, el quilo de pastanagues ha experimentat de mitjana un increment de preu del 15%. Per la seua part, les peres conferència s’han encarit un 6,7% en les últimes setmanes. Així mateix, la malla de taronges (4 kg) és un 4,6% més cara de mitjana que fa unes setmanes.
Entre els aliments que costen de mitjana al març menys que al febrer hi ha la llet sencera (-0,4%), les llenties pardina (-0,5%), el raïm blanc (-0,9%), els llimons (-1,5%) o les pomes golden (-6,2%).