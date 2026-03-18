IASO, l'empresa industrial lleidatana, assoleix una facturació de 28,6 milions d'euros
Les dades han estat compartides en una convenció a La Llotja de Lleida on han explicat els seus projectes més destacats, els resultats i han fet menció a l'expansió internacional de l'empresa
L'empresa lleidatana IASO, especialitzada en solucions per gaudir de l'exterior amb més de 40 anys d'experiència, ha presentat les seues dades anuals en la primera convenció global celebrada a la Llotja de Lleida. L'esdeveniment comptava amb la presència de 225 professionals als quals se'ls va explicar que la facturació de IASO era de 28,6 milions d'euros, dades que mostren un creixement del 28%.
A la convenció s'han compartit els projectes més destacats de l'empresa, entre els quals s'inclou la participació en la coberta de l'estadi Santiago Bernabéu. En general, les línies de negoci de Iaso reflecteixen el seu creixement en comparació a anys anteriors. També s'ha destacat l'expansió internacional de l'empresa, sobretot cap a França i Portugal.