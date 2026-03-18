JORNADES
Les incerteses geopolítiques centren les anàlisis en la Trobada al Pirineu
Els dies 11 i 12 de juny preveu reunir més de 800 empresaris de Lleida i Andorra
La 37a Trobada Empresarial al Pririneu se centrarà els dies 11 i 12 de juny a la Seu d’Urgell a analitzar el moment actual canviant, des de la geopolítica al món digital amb la intel·ligència artificial, sota el títol El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem. Es tracta de dos jornades en què els més de 800 assistents que espera l’organització podran comptar amb una barreja de visions per fer una radiografia de la situació i ajudar els empresaris i directius a prendre decisions. Així ho va explicar ahir en presentar el programa Montse Pujol, presidenta de la Trobada. Els assistents són bàsicament de Lleida i Andorra, en un fòrum proper i amb gran pes del networking, però que busca atreure també directius de la Franja, l’Anoia i el Bages, va explicar. Dos de les taules redones de més èxit cada any són les d’experiències empresarials, tant de Lleida com en general. En la primera participaran Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romer Polo) i Dolors Puyol (Premier Pigs). En la segona assistiran directius i CEO d’Hipra, Nagturhouse i Tendam. Aquesta última empresa aglutina marques com Cortefiel o Pedro del Hierro, i el seu CEO i president és Jaume Miquel, natural de Tremp. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà la Trobada, que comptarà entre els seus plats forts amb Metteo Renzi, exprimer ministre italià, Margaritis Schinas, exvicepresident de la UE, i Josep Borrell, exalt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat.