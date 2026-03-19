La lleidatana IASO arriba a una facturació de 28,6 milions el 2025
L’empresa lleidatana IASO va assolir una facturació de 28,6 milions d’euros el 2025, la qual cosa reflecteix un creixement del 28 per cent. La companyia va presentar les dades anuals en el marc de la seua primera convenció global celebrada a la Llotja de Lleida, on va reunir 225 professionals del seu equip. Amb el lema Junts cap a l’excel·lència, la convenció va subratllar la importància de créixer de forma sostenible.
En l’esdeveniment, IASO va ressaltar els projectes més destacats, entre els quals la seua participació en la coberta de l’estadi del Reial Madrid, el Santiago Bernabéu, consolidant-se com a líder en arquitectura tèxtil aplicada a l’esport. També va subratllar el projecte de pèrgoles al Mercat de Sant Antoni (Barcelona) i el de cobertes de Tenerife Top Training, que ressalta la innovació d’IASO en el camp de les piscines.
El seu creixement ha quedat reflectit en les línies de negoci: Outdoor Solutions, que inclou pèrgoles, para-sols i tendals, va assolir els 15,8 milions d’euros (un augment interanual del 16%); Arquitectura Tèxtil va créixer un 60%, assolint els 6,45 milions d’euros; la línia Publicitària va registrar 4,4 milions d’euros, amb un increment del 10%, i la divisió de Piscines va tancar amb 1,95 milions d’euros (un 11% més).