SEGRE

Els catalans fan 486.000 hores extra sense cobrar

Més de 157.000 persones que prolonguen la seua jornada laboral i la meitat de les quals ho fa sense cobrar

EUROPA PRESS - Archivo

EUROPA PRESS - Archivo

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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Els treballadors catalans fan, de mitjana, unes 486.000 hores extraordinàries no remunerades a la setmana, i més d’un milió si també es tenen en compte les pagades. En aquest sentit es desprèn d’un informe publicat ahir pel sindicat CCOO. 

En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seua jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar, cosa que permet als empresaris catalans estalviar-se 11,6 milions d’euros en salaris i cotitzacions cada setmana, assegura el sindicat. Per això, considera “imprescindible” l’aprovació del nou reglament de control horari després de l’estiu.

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