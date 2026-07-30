Els catalans fan 486.000 hores extra sense cobrar
Més de 157.000 persones que prolonguen la seua jornada laboral i la meitat de les quals ho fa sense cobrar
Els treballadors catalans fan, de mitjana, unes 486.000 hores extraordinàries no remunerades a la setmana, i més d’un milió si també es tenen en compte les pagades. En aquest sentit es desprèn d’un informe publicat ahir pel sindicat CCOO.
En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seua jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar, cosa que permet als empresaris catalans estalviar-se 11,6 milions d’euros en salaris i cotitzacions cada setmana, assegura el sindicat. Per això, considera “imprescindible” l’aprovació del nou reglament de control horari després de l’estiu.