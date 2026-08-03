ENERGIA
El gasoil arriba als 2 euros el litre a la primera estació de servei de Lleida
La gasolina s’encareix a nivells de març després de l’atenuació de la rebaixa fiscal per l’Iran. L’augment de les tarifes eleva de 60 a 100 euros al mes la despesa a persones que necessiten el vehicle per treballar
La reducció dels ajuts al carburant s’està deixant notar a les estacions de servei i, per exemple, ja hi ha una d’aquestes en la qual el preu del gasoil ha trencat la barrera dels dos euros el litre. En concret, es troba al Pla d’Urgell i cal desemborsar 2,012 euros per proveir-se. Crida l’atenció que sigui en una altra població de la comarca en la qual es pugui trobar el dièsel més econòmic, a 1,599 euros. Ambdós casos corresponen a dades fetes públiques pel ministeri de Transició Ecològica dissabte, coincidint amb la reducció en l’impost especial d’hidrocarburs que ha passat dels 15 als 10 cèntims/litre.
La patronal del sector d’estacions de servei ja havia advertit que, a la pràctica, l’encariment per litre seria de més de 6 cèntims, perquè calia tenir en compte la tributació de l’IVA per aquesta ajuda que desapareix.
Omplir un dipòsit mitjà d’un turisme de cinquanta-cinc litres amb dièsel pot costar entre 87,94 i 110,66 euros segons es reposti entre la gasolinera més barata i la més cara de la província, una diferència de gairebé 23 euros.
En el cas de la gasolina, el ministeri situa el litre més barat al Segrià, a 1,43 euros, mentre la més cara es paga a l’Alta Ribagorça, amb 1,879, sempre segons dades del ministeri recollides dissabte.
Omplir el dipòsit en aquest cas en una o en una altra estació de servei pot suposar prop de vint-i-cinc euros de diferència. En la més econòmica el proveïment pot arribar als 78,65 euros, davant dels 103,34 euros de la que té la cotització més elevada.
Ajuda minvant
D’aquesta manera i amb la nova reducció d’ajuts al combustible, els preus es col·loquen a nivells del mes de març, quan el Govern espanyol encara no havia donat llum verda a les mesures d’alleujament fiscal per combatre els efectes econòmics de la guerra a l’Iran.
Aquesta ajuda seguirà retallant-se fins als 5 cèntims/litre al setembre. Ja a l’octubre, està previst que la taxa torni a la normalitat.
Els conductors que ahir omplien el dipòsit ho feien amb resignació davant de l’increment dels preus, coincidint amb l’inici d’agost i l’operació sortida i arribada de vacances d’estiu, la més cara des del 2023. Alguns d’ells calculaven que per a algú que necessiti el vehicle per treballar pot representar fàcilment entre 60 i 100 euros més al mes de desemborsament en carburant.