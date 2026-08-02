Quantes localitats lleidatanes podrien quedar afectades per les noves restriccions urbanístiques per risc d'inundació?
Les noves restriccions urbanístiques vinculades al risc d'inundació podrien afectar una part important dels municipis de la demarcació de Lleida. Tot i que les administracions encara no han determinat oficialment quines poblacions superen el llindar fixat per la normativa, els mapes de risc disponibles apunten que nombrosos nuclis, especialment els situats a tocar de rius i barrancs, podrien veure limitat el seu desenvolupament urbanístic.
Ni la Generalitat ni l’Administració estatal disposen d’una estimació de quants nuclis de població de la demarcació de Lleida tenen més d’un terç del sòl en zona inundable, encara que hi ha diverses eines com els visors de risc d’inundació de les quals disposen ambdós i permeten fer-se’n una idea.
En qualsevol cas, seran organismes com la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i les comissions territorials d’urbanisme els que acabin dictaminant si un poble o ciutat supera o no aquest percentatge, si en el càlcul s’inclou el sòl edificat o també el planificat i pendent de desenvolupament (el primer criteri augmentaria les exigències i el segon les rebaixaria) i, en definitiva, quines restriccions s’han d’aplicar o no en cada cas.
No obstant, els visors indiquen que, si el criteri a aplicar és el de la superfície que ja està edificada i l’avinguda de referència és la de 500 anys de retorn, la gran majoria dels municipis situats al costat de cursos fluvials al Pirineu i molts dels de Ponent compleixen ja aquest requisit d’efectes restrictius.