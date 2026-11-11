Desconvocada la vaga al sector carni després d’aconseguir-se un preacord per al nou conveni
Les organitzacions empresarials ANICE i FECIC i els sindicats CCOO i UGT han informat a les empreses i als treballadors del sector d’indústries càrnies de reunions i converses que han permès avançar de manera "significativa" en la recerca d’una solució acordada a l’actual conflicte i que han culminat amb la desconvocatòria de la vaga els dies 12 i 13 de novembre.
El desenvolupament d’aquests contactes ha permès a les quatre organitzacions anticipar un escenari favorable per a la firma d’un preacord que es rubricarà demà, 12 de novembre.
CCOO, UGT, ANICE i FECIC han valorat l’esforç de diàleg realitzat per totes les representacions i comparteixen la voluntat d’assolir una solució que atengui les persones treballadores i les empreses i que contribueixi a oferir un marc d’estabilitat per al sector.
La desconvocatòria de la vaga prevista els dies 12 i 13 de novembre i l’emplaçament a una immediata reunió de la comissió negociadora permetrà tancar definitivament l’acord de firma del nou Conveni Colectiu Nacional d’Indústries Càrnies per al període 2026-2029, segons han informat les organitzacions empresarials.