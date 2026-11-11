OCUPACIÓ
L’absentisme laboral afecta cada dia més de 17.000 lleidatans
La taxa a Catalunya se situa en el 7,9%, per sobre de la mitjana estatal
L’absentisme laboral es va situar en el 7,9% a Catalunya el segon trimestre de l’any, segons l’últim informe fet públic ahir per The Adecco Group. Tenint en compte que Lleida compta amb un total de 218.991 afiliats a la Seguretat Social, aquesta taxa representa que cada dia falten al seu lloc de treball de l’ordre de 17.300 lleidatans per diferents raons, fonamentalment per baixa per malaltia (incapacitat laboral).
Els empresaris consideren l’absentisme com un dels grans problemes a què han de fer front i insisteixen en la necessitat de buscar solucions. Entre d’altres, remarquen la necessitat d’agilitzar el sistema sanitari, reduint llistes d’espera, des de les proves als tractaments, que permetin que els treballadors es reincorporin als seus llocs en períodes més curts que els actuals.
Els sindicats, per la seua part, destaquen que les incapacitats per malaltia són un problema de salut, replicant així a les patronals.
La taxa catalana d’absentisme se situa lleugerament per sobre de l’estatal, amb un 7,76%, que representa 0,14 punts percentuals més que en el trimestre anterior i ascendeix 0,27 punts en comparació al mateix trimestre del 2025. L’informe destaca que se situa 2,26 punts percentuals per sobre del nivell previ a la pandèmia (2019). Es tracta del tercer registre més alt dels trenta trimestres de la sèrie, superat únicament pel segon trimestre del 2020 (8,83%), marcat pel confinament, i el quart del 2025 (7,78%), de què el separen dos centèsimes.
El 60% de la pujada interanual en aquest trimestre procedeix de la incapacitat temporal, que passa del 5,88% al 6,04%, mentre que la resta correspon al component parcialment gestionable, que puja fins a l’1,72%, i representa el 22,2% del total.
Per territoris, el comportament de l’absentisme en aquest trimestre és de nou majoritàriament a l’alça, ja que 13 de les 17 comunitats empitjoren i dos es mantenen estables (País Basc amb un 9,5%) i Castella-la Manxa (7,3%).
La de Catalunya és la vuitena taxa més reduïda de l’Estat (7,9 per cent; +0,3 punts percentuals interanuals). Quan parlem de la taxa d’absentisme per IT, la més important, Catalunya presenta la setena taxa més baixa del conjunt, amb un 6,0% (+0,2 p.p.).