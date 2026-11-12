ATURADA
Seguiment gairebé nul als comerços, que van abaixar les persianes durant les protestes
Gairebé totes les botigues i bars de Lleida van obrir a primera hora, però van tancar momentàniament durant les manifestacions. Només algunes franquícies van tancar, i als barris hi va haver normalitat
La gran majoria de les botigues i bars de Lleida van obrir amb normalitat ahir al matí i a les principals artèries comercials hi va haver un flux constant de clients, malgrat que una mica menor que el d’un dimecres normal. No obstant, les dos columnes de piquets que van recórrer l’Eix Comercial a partir de les 11.00 hores van generar moments de tensió amb algun comerciant, i gairebé tots van decidir abaixar les persianes al pas dels manifestants. De fet, agents dels Mossos d’Esquadra els hi instaven segons abans de l’arribada dels piquets. A molts bars també van recollir les terrasses. La primera columna, formada per membres de CCOO i UGT, va fer parades a diversos establiments. En alguns es van situar al costat de la porta clamant consignes a favor de la vaga fins que van abaixar les persianes, i en algun cas la van abaixar ells mateixos. Van enganxar cartells i es van enfrontar amb algun comerciant que es va negar a tancar, però la manifestació va transcórrer sense més incidents. Minuts després, centenars de persones amb pancartes de CNT, Coshac o CGT van formar una segona columna i van irrompre dins d’alguns comerços. També van trencar un aparador del CaixaBank de la plaça de la Sal (vegeu el desglossament).
La presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va explicar que totes les botigues associades van obrir a excepció de la llibreria Caselles. Altres franquícies tampoc no van obrir, com Cortefiel. Des de la Zona Alta van indicar que totes les botigues van obrir al matí i moltes van tancar durant la manifestació de la tarda. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, va assenyalar que als barris hi va haver “total normalitat”, però menys clients.
A Tàrrega hi va haver una participació desigual en la vaga per part del sector comercial, informa L. Pedrós. Al voltant del 40% van romandre tancats durant el matí. A més, en el moment en què la manifestació va passar pels carrers comercials, molts comerços van abaixar les persianes com a gest de suport als manifestants.