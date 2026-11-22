RAMADERIA
El forat d’un any de pesta
La producció de Lleida acumula unes pèrdues que voregen els 165 milions, segons UP. Sense la crisi sanitària i tenint en compte les cotitzacions històriques, la factura supera els 233 milions
Dissabte vinent es compleix un any des que es va fer públic el primer cas de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, detectat en senglars a Collserola. El fet que es declarés en una zona amb molt baixa densitat de granges i les elevades mesures de bioseguretat a les explotacions han permès que el brot hagi quedat circumscrit a la zona, en concret dinou municipis.
Malgrat això, ha suposat un dels cops més durs que ha sofert la producció porcina en dècades. Entre el juny del 2001 i el maig del 2002 i el 1997, el sector va viure dos crisis provocades per la pesta porcina, en aquestes ocasions clàssica, que va obligar al sacrifici de milions d’animals. A començaments de la dècada dels noranta, els problemes havien arribat de la mà de la PPA, com ara, fins a registrar els últims casos el 1994.
Malgrat que el virus no ha arribat a cap explotació comercial, la factura que deixa el virus és demolidora. Unió de Pagesos estima que el conjunt de la producció espanyola ja acumula números rojos per import de 1.040 milions d’euros. D’aquests, 275 corresponen a Catalunya. Tenint en compte que a Lleida s’engreixa de l’ordre de 60% dels porcs de tot el territori, parlem d’un forat de 165 milions.
Però l’organització agrària fa una segona estimació. En aquest cas, fa una projecció de què hauria passat al mercat si no s’hagués detectat la PPA a Barcelona i el sector no hagués d’afrontar els tancaments de mercats exteriors tan importants com el Japó o Mèxic.
Els impactes
Tenint en compte l’evolució històrica del mercat, calcula la caiguda d’ingressos acumulada. En aquest cas, l’impacte a l’Estat s’eleva a 1.474 milions, dels quals 389 corresponen a Catalunya. En el cas de Lleida, el càlcul suposa que aquest any han deixat d’entrar en els comptes de les granges lliures i les integradores de Lleida més de 233 milions.
La crisi s’ha desfermat després de tres anys de bons resultats per al sector, que havien permès a les explotacions i les empresa particulars afrontar inversions inevitables, com les lligades als canvis de normatives en diferents aspectes, i també les destinades a créixer.
Així, el sector està ara vivint de la guardiola que havia pogut reforçar temps enrere, però no tots els productors es troben amb la mateixa capacitat i la resistència no és eterna. Per aquest motiu, el sector adverteix que és clau el buidatge de senglars de la zona de risc i poder posar quan abans el marcador a zero, que no es detectin nous casos.
Des de l’últim positiu, caldran dotze mesos perquè el sector torni a ser considerat lliure de PPA i al reconeixement anterior al fatídic 28 de novembre del 2025.
Mercats exteriors
La producció i la indústria necessiten recuperar els mercats exteriors que encara continuen tancats i barrats a la carn espanyola, fonamentalment el Japó i Mèxic. Tot tenint en compte que ha tingut la sort, entre cometes, que a penes uns dies abans que esclatés la PPA no s’havia assolit un pacte amb la Xina per a la regionalització en cas de detectar-se el virus. A la pràctica ha suposat que el tancament del mercat xinès s’ha circumscrit a Barcelona.
En els set primers mesos d’aquest any, Espanya va exportar al país 18.473 tones, un 82,7% menys, segons les dades de la interprofessional espanyola del porcí de capa blanca, Interporc.
En aquest període, les vendes a l’exterior han caigut un 4%, fins a situar-se en 1,35 milions de tones.
La Xina es manté al capdavant amb 250.749 i una caiguda del 22,7%. El segon gran mercat és Itàlia, amb un repunt de l’11,9% fins a les 179.598 tones, seguida de França 166.164 tones repetint xifres del 2025, i 121.460 tones de Corea del Sud (45,7%).
Aquest any s’han analitzat 15.731 senglars, dels quals 448 són positius. En l’última setmana, el laboratori ha treballat amb 2147 mostres, de les quals 19 han resultat positives en PPA a la zona d’alt risc, la gran majoria restes d’animals amb una antiguitat estimada superior als cinc mesos.