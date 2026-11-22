RAMADERIA
El sector s’aboca a un 2027 dur
Sense posar a zero el comptador de la PPA, s’enfronta a mercats exteriors encara tancats, claus per superar les pèrdues. La crisi colpeja igualment granger, integradora, escorxador i indústria
El sector porcí és unànime a l’hora de mirar cap al 2027, un any que preveu “dur” des de la producció, com afirma Porcat, fins als escorxadors i la indústria, com vaticina la Fecic. Les diferents baules han afrontat la crisi de la PPA aquest any recolzades en una mesura o una altra pel bagatge positiu dels últims exercicis, en els quals cotitzacions i exportacions havien estat especialment positives. Però ara ha d’enfrontar-se al 2027 després d’haver consumit bona part de les reserves amb què comptava.
De fet, a l’hora de qualificar aquest 2026, des del sector s’utilitzen qualificatius com ara horrible.
En el que hi ha consens és en una valoració positiva de la lluita contra el virus, malgrat que amb alguns matisos. Per part dels ramaders han estat claus les inversions en bioseguretat per evitar l’entrada de la PPA a les granges.
Per part de l’Administració s’ha apostat per la contenció i lluita contra el virus a la zona d’alt risc, valorat per producció i indústria sense ocultar la seua impressió que, en alguns moments, es podria haver “anat més ràpid” i “ser més contundent” en la reducció del nombre de senglars, no només a la zona de risc sinó a tot Catalunya.
El responsable de porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, posa l’èmfasi en la necessitat de continuar amb la lluita per aconseguir l’erradicació del virus i recorda que caldrà que passi un any des de l’últim positiu per tornar a ser considerats un territori lliure de PPA. Adverteix que la PPA ha aparegut en un moment delicat, en el qual el sector porcí ha crescut a tot el món, incrementant l’oferta de carn.
El seu homòleg a JARC, Jordi Siscart, coincideix amb Saltiveri que aquesta crisi produirà una reconversió del sector, en el qual les integradores cobrin encara més força. Xifra les pèrdues per animal per sobre dels 31 euros i adverteix que cal treure conclusions d’aquesta crisi.
Des d’Asaja, Joan Graells recorda la crisi del 1997, quan la pesta porcina, en aquell cas clàssica, va enfonsar el preu a 80 pessetes (mig euro) el quilo viu. Ara la pesta, assenyala, ha estat la gota que ha fet vessar el vas, perquè va aparèixer quan els productors es veien pressionats per uns costos a l’alça, especialment pel que fa a alimentació i energia.
El director de la patronal de la producció catalana Porcat, Ricard Parès, adverteix que l’única manera de reobrir mercats és oferir confiança i destaca l’esforç de les empreses amb inversions en seguretat que van molt més enllà de les tanques en granges, sinó en la gestió dels animals o en els processos de desinfecció.
El secretari general de la patronal d’escorxadors i indústries càrnies Fecic, Ignasi Pons, destaca, com fan la resta d’agents, que és urgent arribar a posar el comptador a zero per recuperar mercats i exportacions, com el cas del Japó o Mèxic, que segueixen tancats el porcí de tot l’Estat. Les vendes a l’exterior són claus perquè Catalunya i Espanya han estat venent els seus productes en un total de 117 països.