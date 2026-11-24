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Nvidia restitueix Jensen Huang al capdavant de la multinacional
Les accions de la tecnològica es disparen un 36% a Wall Street
El consell d’administració de la multinacional tecnològica Nvidia va anunciar ahir que Jensen Huang ha estat restituït com a president i conseller delegat, així com membre de la junta directiva, “amb efecte immediat”. Després de confirmar-se el retorn de l’executiu, les accions de Nvidia s’anotaven una pujada de fins al 36 per cent en l’obertura de Wall Street.
En un comunicat difós poc abans de l’obertura del mercat nord-americà, la companyia va confirmar que el seu consell d’administració va votar per unanimitat la restitució de Huang “arran d’una sèrie de converses i reunions amb ell”, després de les quals la junta va quedar satisfeta amb la franquesa i la capacitat de l’executiu d’origen taiwanès.
Així mateix, va apuntar que, durant el procés de prendre aquesta decisió, el consell va rebre informació d’alts funcionaris del Govern nord-americà i, basant-se en l’esmentada informació, “confia que la restitució de Huang no representa cap risc per a la seguretat nacional”.
Del seu costat, el president dels EUA, Donald Trump, una de les principals veus que havien defensat el retorn de l’empresari a la direcció de Nvidia, va afirmar que el consell de Nvidia “ha pres la decisió correcta i apropiada”, afegint que el país necessita el lideratge de Jensen Huang a Nvidia per garantir l’èxit i la prosperitat “no només de l’empresa, sinó també de l’economia nord-americana”.
L’anunci de la restitució en el càrrec de Huang arriba després que el passat 12 de novembre el carismàtic executiu dimitís com a conseller delegat de l’empresa que va ajudar a fundar el 1993 després de sortir a la llum diverses infidelitats, incloent una relació amb una presumpta espia xinesa.