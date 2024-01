L'AEM no es cansa de guanyar

Sense gaire brillantor i amb menys solidesa del que és habitual, l’AEM va aconseguir ahir la tercera victòria seguida, amb idèntic resultat que les dos anteriors, un 2-0 amb el qual el partit se’n va anar al descans i que el rival d’ahir, un Madrid B amb urgències, no va poder contrarestar malgrat intentar-ho després del descans. Va ser llavors quan va aparèixer Laura Martí amb un parell d’intervencions molt meritòries, que van protegir l’avantatge atorgat pels gols d’Anita i Evelyn, i li van permetre augmentar la seua cada vegada més impressionant ratxa de porteries a zero, que ja són set de consecutives, i permet que l’AEM continuï escalant a la taula. Ara puja a la quarta plaça, superant l’Alhama, i ja té set punts de marge dins dels llocs de play-off.

El conjunt lleidatà rebia el penúltim i va repetir l’onze que va vèncer l’Europa, ja que Rubén López només tenia com a alternatives Minori i els tres fitxatges hivernals: Peñalver, Vera Rico i María Cortés, que van tenir minuts a la segona meitat en el que va suposar el debut de les dos últimes. L’AEM no permetia els atacs madrilenys, pressionant a dalt, i generant arribades amb la seua habitual pressió. La primera que va saber traduir-la en perill va ser Evelyn, amb una rematada que va obligar a intervenir la portera visitant Belén.La portera del conjunt madrileny no va intervenir més fins al descans, encara que això no va significar que no hi hagués més ocasions de l’AEM. En el minut 13, Alba Quintana va definir després d’una jugada individual, però la central visitant Natalia va intercedir per forçar el córner. El servei va derivar en una altra ocasió clara, ja que Aithiara va rematar el rebuig des de la frontal de l’àrea i la bimba va sortir fregant el pal.Quan més dominava l’AEM, el Madrid B va estar a punt de l’1-0, amb una centrada creuada que va definir Naara al travesser (27’). L’ocasió va animar l’equip visitant, que va començar a guanyar metres al camp i a dominar la possessió durant un breu període que l’AEM va liquidar amb l’1-0.Quan millor estava el rival, Anita va recuperar una pilota a la frontal de l’àrea perfilada a l’esquerra i, sense pensar-ho, es va treure un xut potent que va caure directe a l’escaire (1-0), en el que va suposar l’estrena golejadora de la capitana i una dosi de confiança per a l’equip.El conjunt lleidatà va tornar a plantar-se a camp rival, recuperava ràpid la pilota i va saber colpejar de nou just abans del descans. Quan es complia el 45, Aithiara va culminar una gran carrera per l’esquerra amb una centrada al primer pal que la portera Belén va interceptar però no va blocar, deixant-li la pilota morta a Evelyn, que només va haver d’empènyer-la per anotar el 2-0, el seu tercer gol en els últims tres encontres.Amb el resultat de cara, l’AEM va sortir a la segona meitat amb menys tensió i va estar a prop de pagar-ho. El Madrid B va avisar al 51, en una falta lateral que va caure en Dina a la frontal de l’àrea petita amb opció clara de rematada, que no va arribar per una gran intercepció de Loba. Tot i que Evelyn va tenir el 3-0 en un mà a mà que va topar amb Belén (62’), només tres minuts després Laura Martí va haver de tornar a salvar el seu equip amb una intervenció providencial sota pals en una altra jugada d’estratègia que va acabar als peus de Rivas a l’àrea petita. No va ser l’última, perquè en el 75 Rodao va picar una volea que la va obligar a treure una gran mà alta per encadenar la setena porteria a zero.L’ocasió va matar totes les esperances visitants, que encara van veure com Anita va tenir a tocar el doblet. La riojana va rematar un córner al travesser i va caçar una altra vegada el rebot per enviar-lo de nou al travesser en l’última ocasió clara del duel, que manté l’AEM en línia ascendent.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va treure ahir el seu costat més exigent després d’un partit en el qual no “m’ha agradat gaire l’equip”, malgrat el triomf per 2-0 i una nova porteria a zero. “Crec que ens ha faltat contundència al darrere. És veritat que me’n vaig content amb la gent de dalt, perquè a la primera part han estat bé i hem tingut un tram molt bo en el qual hauríem pogut sentenciar. Però a la segona no hem ofert res i crec que ens hem deixat portar”, va afegir.

Tanmateix, va valorar que “no ens hem d’acostumar a aquesta situació, perquè és molt difícil guanyar” i va destacar el treball de les atacants en la faceta defensiva. “Treballen moltíssim, es buiden i té molt mèrit el que fan, perquè a més d’això estan sent efectives de cara a porta”, va elogiar. Malgrat tenir ja nou punts de marge dins del play-off, l’entrenador va recordar que “queden molts punts per jugar encara. Toca anar a Càceres per jugar un partit molt difícil”.Per la seua part, la capitana i ahir golejadora Anita també va fer autocrítica sobre la segona part. “Crec que hem de millorar una mica el que hem fet i controlar millor el partit”, va declarar la riojana, que, no obstant, va subratllar “el mèrit que té fer el que estem fent, però no volem relaxar-nos”. A més, Silvia Peñalver, una de les cares noves de l’equip, va assenyalar que “una de les claus de l’equip és que hi ha un gran grup humà, amb molt bones companyes, que ens han fet sentir partícips d’això des del primer dia”.