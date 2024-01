Un líder imparable

L’Alpicat va encadenar ahir la desena victòria a l’imposar-se per 7-1 al Palafrugell, de forma que segueix invicte a la Lliga i augmenta l’avantatge al capdavant de la classificació del Grup Sud de l’OK Lliga Plata. L’equip del Segrià, després d’onze jornades, avantatja en 9 punts el segon classificat, el Lloret, i en 10 el tercer i el quart, el Taradell i el Palafrugell, respectivament.

El Palafrugell, que va arribar a Alpicat segon a la taula, no ho va posar fàcil a l’equip lleidatà. Però va sucumbir davant de la letal efectivitat de l’equip que entrena Jordi Expósito, que marxa llançat cap a l’ascens directe a l’OK Lliga. L’Alpicat només va tardar cinc minuts a marcar l’1-0. Una gran rematada de Joan Ramon Serret. En l’acció següent, Miquel Serret va fallar un penal.El Palafrugell va començar a rondar l’àrea local, però no trobava la manera de superar la defensa lleidatana ni el porter Franco Scarso. En canvi, l’Alpicat va treure un enorme profit del seu contraatac letal, amb el qual va destrossar el Palafrugell. Així va arribar el 2-0 d’Iago Vázquez en el 15 i el 3-0 de David Ballestero al 18. Un penal en el minut 20 transformat per Mats Zilken li va permetre arribar al descans 4-0. A la segona part, l’Alpicat va marcar tres gols més, el Palafrugell va anotar el seu i el xoc va acabar 7-1.Jordi Expósito, entrenador local, va dir que “hem estat molt contundents a la contra i els hem fet mal en el moment en què més ens apretaven”. Sobre la diferència a la taula, va dir que “hem obert una bretxa de 9 punts, però encara en queden 33. El que tinc clar és que no ens relaxarem”.